Esta Navidad el mejor budín inglés lo hacés vos

Esta nota fue publicada originalmente en el blog Not Only Salad

Por Stephanie Rauhut*

Ya estamos con un pie en la Navidad y se nota; decoraciones chongas en los supermercados, mi arbolito mega cargado de lucesitas, y muchas cosas ricas para probar! Si hay algo que ocupa nuestros pensamientos además de “dónde pasamos?” y los regalitos, es la comida. La comida tiene todo un sentido en estas fechas, y mientras algunas familias repiten año a año el mismo menú, otras van cambiando. Seas de uno u otro bando, hay cosas que siempre van a estar sobre la mesa, como el pan dulce.

Hoy traigo la receta de un budín inglés que me fascinó! Estuve haciendo muchas pruebas y este fue el ganador por lejos. Consideren esta receta mi pequeño regalito de Navidad, un aporte a sus mesas que seguro van a querer hornear sea o no diciembre!

Soy fanática fanática de los budines ingleses, pero no esos secos que cortás y se desgranan todos. Me gustan bien húmedos, con mucha fruta abrillantada, nueces, y un lindo baño de glasé por encima. Lo veo terminado y me parece un divino regalo si vamos de visita a algún lado.

Espero que compartan este budín con sus seres queridos y ¡pasen una muy linda Navidad!

*Stephanie Rauhut es gastrónoma profesional y autora del blog "Not Only Salad". Estudió cocina en Uruguay, en Francia, y tras haber tenido durante varios años su empresa de pastelería, se dedica actualmente a la comunicación gastronómica y de viajes.

Budín Inglés

Porciones:12-14 unidades Tiempo de elaboración:20 minutos + remojo de frutas Tiempo de cocción: 45 minutos

Ingredientes:

100 gr de pasas de uva

100 gr + 2 Cdas para decorar de fruta abrillantada cortada en cubitos

50 ml ron

50 gr + 2 Cdas para decorar de frutos secos (lo que quieras: nueces, almendras, avellanas, etc, o mix),

175 gr (3/4 Taza) + 2 Cdas de manteca a temperatura ambiente,

125 gr ( 1 Taza) + 2 Cdas de azúcar

Pizca de sal

3 huevos

240 (2 Tazas) + 4 Cdas para espolvorear sobre la fruta de harina

2 ctas de polvo de hornear

Para el glasé:

100 gr de azúcar impalpable

3 o 4 Cdas de jugo de limón

Procedimiento:

Poner en un bowl las pasas de uva, fruta abrillantada y ron, mezclar y dejar macerar hasta que el líquido se absorba. Lo ideal es hacer este paso de un día para el otro.

Batir la manteca en un bowl, agregando de a poco el azúcar y la sal hasta que la mezcla esté más pálida y untuosa. Incorporar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición.

Cernir las 2 tazas de harina junto con el polvo de hornear y agregar de una al bowl de la manteca. Incorporar con movimientos envolventes para que no se formen grumos.

Tostar los frutos secos en un sartén seco o en el grill del horno, picarlos, y mezclar con la fruta abrillantada. Agregar la 1/4 taza de harina y revolver para cubrir bien. Tip: Este paso va a hacer que la fruta quede suspendida en el budín y no vaya en picada al fondo. Incorporar la fruta a la masa y mezclar bien, sin batir demasiado.

Precalentar el horno a 210ºC (si, es una temperatura re alta, pero ya vas a ver!!), aceitar y enharinar un molde de budín (yo usé uno de 30 cm de largo x 11 de ancho y 7 de alto). Tengas el molde que tengas, no lo llenes más de 2/3.

Hornear el budín en el horno a 210ºC por 10 minutos, bajar la temperatura a 150ºC y seguir horneando por 35 minutos más, o hasta que luzca dorado y al pinchar con un palito de madera salga seco. Este sube y baja de temperaturas le va a dar la forma deseada.

Desmoldar cuando esté frío y hacer el glasé mezclando el azúcar impalpable con jugo de limón. Recomiendo que agreguen el jugo muy de a poco para no pasarse. Tiene que ser lo suficientemente espeso para que cubra sin quedar transparente, pero lo suficientemente líquido para que corra y deje esos chorretes tan lindos. Si te pasás de mambo agregando jugo no te preocupes, agregá más azúcar impalpable hasta que quede bien.

Con el baño aún fresco, decorar con frutos secos y fruta abrillantada.

Nota: Si querés regalar el budín te recomiendo hacerlo en esos moldes de papel que se venden, o forrar con papel manteca el molde así como hice yo. ¡Queda re lindo!