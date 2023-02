Estados Unidos dice haber recuperado los sensores electrónicos del globo chino derribado

Estados Unidos informó este martes que sus fuerzas armadas recuperaron los mecanismos electrónicos claves del globo chino derribado el 4 de febrero, lo que permitiría avanzar en el misterio de los cuatro objetos voladores abatidos en los últimos días.

El estudio de los sensores electrónicos recuperados es vital para determinar si se trata de un globo espía, tal como denunció Washington desde un primer momento, o si se trató de un aparato meteorológico sin propulsión propia que fue desviado por los vientos, como asegura Beijing.

“Los equipos han podido recuperar restos significativos, incluidos todos los sensores prioritarios y las piezas electrónicas, así como grandes secciones de la estructura”, dijo el Comando Norte del ejército estadounidense en un comunicado que reproducen varios medios de prensa.

El globo gigante fue derribado por un avión de combate frente a las costas de Carolina del Sur el pasado 4 de febrero, después de que se paseara por los cielos del país durante una semana.

Los restos del globo sospechoso cayeron al mar y fueron recuperados por un equipo de la marina estadounidense. Desde entonces, especialistas de la policía federal FBI intentaban establecer las reales capacidades de vigilancia del aparato, pero recién ahora, con la recuperación de su “carga útil”, podrán establecerlo.

Luego de ese derribo, aviones militares norteamericanos voltearon tres objetos voladores que sobrevolaban el espacio aéreo de Alaska, del Yukon canadiense, y sobre el lago Huron, en la frontera entre Estados unidos y Canadá, este último el domingo.

Al parece estos “ovnis” eran mucho mas pequeños que el primero y el Pentágono dijo desconocer en primer momento su origen y función. Aseveró que fueron derribado porque representaban un peligro para la aviación comercial ya que volaban dentro del rango de 6.000 a 12.000 metros.

Tras el primer incidente, el gobierno estadounidense acusó a China de desarrollar un programa militar de espionaje a través de globos enviados a 40 países de los cinco continentes, por lo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, canceló un viaje previsto a Pekín.

El lunes Beijing devolvió a Estados Unidos la acusación de espionaje. “"Solo en el último año, globos estadounidenses han sobrevolado China más de diez veces sin autorización alguna", aseguró el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, chino Wang Wenbin.

Pese a que aún se sabe poco de estos objetos, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, consideró necesario aclarar en una rueda de prensa el lunes que no hay "indicios de extraterrestres o actividades extraterrestres".

Por lo demás, el Gobierno del presidente Joe Biden informó, a través de John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, que por ahora no era mucho lo que se sabía.

"No estamos seguros de si tenían o no capacidad de vigilancia, pero no podemos descartarlo", dijo sobre los "objetos" derribados el viernes sobre Alaska, el sábado sobre el Yukón, en el noroeste de Canadá, y el domingo sobre el lago Hurón.

"Una de las razones por las que vemos más es que los buscamos más", dijo Kirby, quien explicó que después del incidente del globo chino, que tenía el tamaño de tres colectivos, Estados Unidos había perfeccionado su capacidad radar.

Según el portavoz, tras ser destruidos por misiles de aviones de combate, los restos cayeron en aguas heladas de Alaska, en zonas remotas de Canadá o a un lago, lo que dificulta recuperarlos, informó la agencia de noticias AFP.

"Sabíamos exactamente lo que era. Lo vimos reducir la velocidad, maniobrar, tratando de observar lo que creemos que eran instalaciones militares delicadas", dijo sobre el globo chino.