Estudiantes de ORT crean el primer cortometraje en Uruguay elaborado 100% con inteligencia artificial

*Por Clemente Calvo

El 27 de setiembre terminó la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, la tercera más larga en la historia de Hollywood. Uno de los puntos en discusión era la inteligencia artificial y su posible amenaza al futuro laboral de los guionistas. En medio del progresivo y cada vez más veloz desarrollo de estas herramientas que tienen inquieto hasta Hollywood, estudiantes de las Licenciaturas en Comunicación y Diseño de la Universidad ORT Uruguay crearon el primer cortometraje de ficción hecho enteramente con inteligencia artificial en el país. En él, traen a la vida a Delmira Agustini, recorriendo sus inicios incursionando en el arte, su fama como una de las poetas más destacadas de América, y su conflictiva vida amorosa que terminaría en su femicidio.

La investigación, producción y edición del cortometraje se realizó en el marco del Taller de producción audiovisual con Inteligencia Artificial, integrado por 14 alumnos a cargo del docente y director de cine Diego Parker Fernández. “A mí siempre me gustó esto de que si hay algo nuevo, tener la curiosidad de agarrarlo y tratar de verlo, no esperar a que ya todo el mundo lo haya hecho para usarlo”, sostiene Diego. La inquietud del docente sobre el veloz crecimiento de la inteligencia artificial, así como su posible repercusión en el futuro de la industria audiovisual, dio nacimiento al taller. “Dije: capaz que está bueno tratar de empezar a producir un cortometraje y que sea desde un ámbito académico, aunque sea medio temprano”.

Captura Cortometraje Universidad ORT

El inicio del taller estuvo marcado por la investigación exhaustiva de las herramientas existentes de generación de imagen y video mediante inteligencia artificial, así como por la elaboración del guion del cortometraje, el cual estuvo a cargo de los estudiantes.

Para la creación del corto se emplearon una veintena de herramientas como Midjourney, Pika Lab, Runway y HeyGen. A su vez, se utilizó material fotográfico de la Biblioteca Nacional para recrear digitalmente a Delmira. Luego de cuatro meses de trabajo, nació “No me mata la muerte”, una pieza producida mediante inteligencia artificial que combina habilidades tradicionales como el saber hacer y saber narrar, con el dominio de las tecnologías convencionales en la producción audiovisual.

Uno de los valores que encontró el taller para la inteligencia artificial fue traer el pasado al presente. “Surgía la pregunta: ¿para qué podemos aprovechar la inteligencia artificial? ¿Para hacer algo de ciencia ficción? Sí, pero me parecía más divertido darle vida a alguien que estuviera muerto, y también ayudar a revalorizarlo en el presente”, afirma el docente. Así, se escogió narrar la vida de Delmira Agustini. La nena nació en octubre de 1886, y sus versos dedicados al deseo femenino y la sexualidad la catapultaron como una de las poetas más destacadas de América Latina a inicios del siglo XX. Delmira también fue la primera mujer uruguaya en usar la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer en 1913.

Captura Cortometraje Universidad ORT

Para Parker, el resultado final del taller fue un éxito: “Antes del taller, en la industria audiovisual yo veía cosas como: el guion escrito por la inteligencia artificial, y era como que se estaba yendo la discusión para un lado que no me parecía el apropiado. La cosa no es cómo escribe un guion la inteligencia, sino cómo nosotros escribimos un guion y usamos la inteligencia para mejorarlo o para producirlo”. En ese sentido, destaca que la inteligencia artificial aún no es capaz de interpretar los sentimientos del ser humano, por lo que estas herramientas todavía están lejos de reemplazar el trabajo de las personas. “Eso es lo más importante, las herramientas al servicio de nuestro talento y sobre todo de nuestra sensibilidad”, asegura Parker.

Diego Fernández no duda en que la inteligencia artificial será cada vez más protagonista en el mundo, muestra de esto es el temor de los guionistas de Hollywood ante su creciente influencia: “Es como si antes alguien dijera hace unos años: yo no quiero tocar una computadora. Hoy en día, ¿cuántos laburos podés hacer si no tocás una computadora?”, sugiere Diego. Es por eso que valora que se empiece a enseñar e incluir en las currículas educativas talleres como estos: “Me di cuenta que no es que los jóvenes están mejor preparados porque nacieron con teléfono celulares en la mano, estamos todos iguales acá. Las herramientas van a cambiar, el año que viene ya van a ser diferentes a las que usamos este año, pero si vos entrás en la lógica mental de cómo funcionan, es mucho más fácil”.

*Clemente Calvo, estudiante de la Licenciatura en Comunicación orientación Periodismo, quien formó parte del corto "No me mata la muerte", inspirado en Delmira Agustini y realizado por estudiantes con IA.