Exjerarcas de Defensa volvieron a declarar ante la Justicia por el caso Gavazzo

El exsubsecretario del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Daniel Montiel, así como los asesores letrados de la cartera volvieron a declarar este martes ante el fiscal Rodrigo Morosoli por posibles omisiones de actuación por parte del Poder Ejecutivo en el caso Gavazzo, que se inició luego de que El Observador informó que el exmilitar confesó ante un tribunal de honor haber arrojado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro.

Fuentes de la investigación aseguraron que los jerarcas del ministerio declararon a pedido de la defensa del excomandante en jefe Guido Manini Ríos, representado por el abogado Juan Carlos Fernández Lecchini. Además, los testigos ratificaron sus dichos originales e incluso los ampliaron, confirmando la teoría de investigación de la Fiscalía.

Las fuentes aseguraron que de los testimonios de la audiencia de este martes surge que el exministro Jorge Menéndez, que murió el pasado 11 de abril, no estaba al tanto de la confesión de José Nino Gavazzo, que no fue informado por los asesores letrados de la cartera y que estos funcionarios no tenían la obligación de denunciarlo ante la Justicia.

Eso se contradice con la versión de Manini Ríos quien dijo que, inmediatamente después que se diera la confesión de Gavazzo, él informó al ministro sobre el asunto y le pidió autorización para seguir con el tribunal debido a que entendía que los dichos de Gavazzo eran una maniobra dilatoria para postergar la resolución.

También se contradice con la versión del propio Menéndez quien escribió en una carta que, tras ver las actas del tribunal, informó al secretario de las Presidencia, Miguel Ángel Toma, en febrero.

Durante la audiencia, Morosoli debió llamar al orden al abogado Fernández Lechini, quien se dirigió de forma vehemente a los testigos.

Toma aseguró en abril que instruyó al MDN para que pusiera en conocimiento de la Justicia la aparición de "conductas con apariencia delictivas" en las declaraciones que dieron los militares ante el tribunal de honor. Incluso detalló en un comunicado que eso sucedió el 12 de marzo, cuando el ministerio recibió "todos los antecedentes que habían sido entregados a la Secretaría de la Presidencia".

Diego Battiste

Sin embargo, esto no se cumplió hasta después de que El Observador informó sobre las declaraciones de Gavazzo, en una nota publicada el 30 de marzo. Una vez que la información trascendió, Presidencia solicitó a la cartera que "elevara con carácter urgente las actuaciones" a fin de verificar si la "instrucción de poner los hechos en conocimiento de la Justicia había sido cumplida o no".

Según la versión de Toma, el ministerio cumplió “de inmediato” con el pedido de la Presidencia, dejando constancia de que “aún se encontraban los servicios del ministerio desplegando distintas acciones” para cumplir con el pedido de remitir las declaraciones a la Justicia.

Hasta el 1º de abril no se había comunicado a la Justicia, por lo que el presidente Vázquez ordenó que “de inmediato se compareciera ante la Fiscalía General de la Nación”. Eso se cumplió ese mismo lunes 1º de abril, cuando el presidente decidió remover al ministro Jorge Menéndez y el subsecretario Daniel Montiel. También destituyó a seis militares, entre los que incluyó al recientemente nombrado comandante en jefe del Ejército, José González.

Por este caso ya declararon el presidente Tabaré Vázquez, Toma, algunos de los generales que integraron el tribunal de honor, así como el excomandante Manini.