Expo Prado: flexibilizan uso de tapaboca, aforo avanza al 70% y controlarán calidad del aire en espacios cerrados

Plaza Prado funcionará, pero con espectáculos que no den lugar a concentraciones importantes de público; no habrá baile, "la tradicional movida nocturna de la Expo Prado no se hará", advirtió Rafael Ferber