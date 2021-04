Facu Torres, la historia del zurdo que eligió quedarse y sigue los pasos de Pellistri

Año 2010. Termina el partido semifinal entre la selección de baby fútbol de la Liga Regional Sur ante Interbalnearia. El padre de uno de los niños rivales, se acerca al papá del protagonista de esta historia y le dice: “La verdad, lo felicito. Es un gran jugador con un futuro bárbaro”. Ese padre que cruzó la cancha para felicitar al otro, era el Pato Aguilera y el felicitado, era Facundo Torres, elegido en la encuesta Fútbolx100 como la revelación del Uruguayo 2020.

Fueron días muy agitados para un niño de apenas 10 años. Porque además de la felicitación de un ganador del segundo quinquenio de Peñarol, se sumaba el título de goleador de ese torneo y el premio se lo entregó nada menos que un campeón del mundo: Alcides Ghiggia.

“Facundo no sabía quién era en aquella época y ahora no lo puede creer. Guarda la foto como un tesoro”, contó a Referí su padre Jorge.

Luego de haber estado un año en las inferiores de Defensor Sporting, se afincó definitivamente en Peñarol luego que lo viera el actual coordinador de captación del club, Néstor Goncálvez. Todo sucedió en ese mismo año 2010.

Inés Guimaraens

El juvenil de Peñarol firmó un contrato por tres años más en enero pasado

“Cuando a un niño de esa edad le comentás que lo fuiste a ver y que te gustaría llevarlo a Peñarol, ahí ves las reacciones. Están los que se ponen contentos y otros que esperan a hablar con su padre o se toman un tiempo. A Facundo se le dibujó una sonrisa gigante en la cara cuando se lo dije y a su padre también”, recordó Goncálvez a Referí.

Después, con el tiempo y ya con 16 años, llegó una oferta de Juventus de Italia. Daniel Fonseca se lo quiso llevar “por la puerta de atrás y nosotros somos rabiosos de Peñarol y preferimos que se quedara y buscara su posibilidad”. Un caso totalmente opuesto al que acaba de ocurrir con Matías Mir –quien tiene un año más de los que tenía Facundo en aquel momento– y se fue la semana pasada para firmar con Parma, sin dejarle nada a Peñarol. En ese entonces, Jorge decidió que Fonseca no era el representante adecuado para su hijo.

Ya había una gran diferencia entre aquel niño que fue llevado por primera vez a jugar al baby fútbol, junto a su primo, a Juventud River, pero se quedaba jugando con tierrita y ni miraba la pelota.

Su papá pensó que no le iba a gustar nunca el fútbol y lo cambió para el club La Paz Wanderers. Allí se adaptó enseguida y lo demás, es historia y presente.

Daba dos años de ventaja, pero su nivel era tal que el técnico de entonces de la Cuarta división de Peñarol, el Chueco Perdomo, lo ascendió para que jugara la final contra River Plate en un equipo en el que jugaban, entre otros, Federico Valverde, Diego Rossi y Santiago Bueno. Ganaron 3-1 y Facundo hizo un gol tras una asistencia de Valverde.

Luego que Leonardo Ramos lo ascendiera a Primera y que estuviera en el banco en el Franzini ante Defensor Sporting en 2018, Diego López lo bajó a Tercera.

Allí se bajoneó bastante y fue muy importante la madre de un excompañero suyo, Diego Rossi.

Inés Guimaraens

Torres no solo anotó goles, sino que también colaboró con asistencias para sus compañeros de Peñarol

Giselle Marachlian, es psicóloga y trabaja con los juveniles de Peñarol. En esas charlas que tuvieron, le enseñó a luchar contra las frustraciones y de a poco, volvió a ser el de siempre.

En las inferiores del club, el Cuchillo Quevedo, quien trabajó más de 10 años, le puso el apodo que lleva hasta hoy: Cuervo.

Jugó en las tres selecciones juveniles uruguayas, la sub 15 (20 partidos) y la sub 17 (24 encuentros) –dirigido por Alejandro Garay– con 28 goles entre ambas, y algún partido amistoso con la sub 20 de Fabián Coito. En el último Sudamericano de esa categoría no jugó debido a que Gustavo Ferreyra lo dejó fuera en el corte final del plantel.

Este año, por haber cumplido los 21 el martes de esta semana, no fue citado por el propio Ferreyra para los entrenamientos de la actual sub 20.

Su tan ansiado debut en Primera fue soñado. Diego Forlán lo llamó para que comenzara el segundo tiempo contra Boston River con el número 17 en la espalda, el 16 de agosto pasado por el Torneo Apertura, en un partido cerrado en el Estadio Campeón del Siglo y justo a él, a los seis minutos de ingresar a jugar, le tocó marcar el 1-0 desde el vértice del área, luego de recibir un pase de Krisztián Vadócz.

En la actualidad, ya con 40 partidos con la casaca aurinegra y siete goles, su responsabilidad, pese a su corta edad, es muy diferente a la de agosto cuando le tocó debutar.

De a poco se ha hecho un nombre y fue el jugador distinto que tuvo Peñarol en la temporada 2020. Tanto fue así que contó con el 38,5% de los votos de los 100 periodistas que participaron en la encuesta de El Observador de Fútbolx100, que lo eligieron como la revelación del torneo.

@OficialCAP

Facundo Torres es la figura del presente de Peñarol

Desde que en 2005 comenzó a votarse la revelación, cuatro futbolistas de Peñarol han logrado ese premio: Gastón Ramírez en 2010, Jonathan Rodríguez en 2014 y Facundo Pellistri en la última de 2019. En el Uruguayo 2020, el elegido fue Torres, quien casualmente, luego de que se despidió Pellistri para irse a Manchester United, se quedó con su camiseta, la número 10.

En enero firmó un contrato por tres años con la cláusula de rescisión más grande de la historia del club, US$ 14.500.000 para que a Peñarol le queden US$ 10 millones libres.

Facundo Torres es hoy, la gran marca registrada de Peñarol.