La metamorfosis de Hernán Figueredo: de enganche a volante total

El último CITA demoraba en pasar. Por eso Hernán Figueredo nunca salía apurado del complejo Santa Rita para pegar la vuelta a Tala. Setenta kilómetros de ida y 70 de vuelta. En Séptima lo llevaba y lo esperaba su madre, la que el año pasado se le fue físicamente, pero la que lo sigue acompañando en cada partido. De ella les habló a sus compañeros de Liverpool para jugarle a Nacional en el Gran Parque Central. Esa noche fueron un ballet. Ganaron 4-0 y se consagraron campeones del Torneo Clausura. Y a pesar de que Rentistas los sacó de la definición del Uruguayo, el Tofi, de 35 años, fue elegido por destrozo como el mejor volante de la temporada en la encuesta Fútbolx100.

A los 35 años, Figueredo llegó a ese estado de forma en el que juega mejor en cada partido. Inteligente, elegante, fino, técnico. Es de esos jugadores que tienen el don para jugar y hacer jugar a sus compañeros.

Pero detrás del hombre que deslumbró a lo largo del Campeonato Uruguayo 2020 con cada pase y cambio de dirección, hay un enganche que supo transformarse a la medida que esa función se fue extinguiendo en el fútbol internacional primero y local después.

Staff Images / Conmebol

Hernán Figueredo, catedrático del pase

Álvaro Denis fue el hombre que lo llevó de Tala a Peñarol. Se probó un par de meses en Preséptima hasta que lo ficharon. Lo dirigieron Jesús Dicono, el Abuelo Daniel Martínez, Mario Saralegui y Julio César Jiménez. Tras el segundo año de quinta lo dejaron libre y el propio Denis lo colocó en Bella Vista donde Ildo Maneiro lo ascendió en 2005, cuando el equipo militaba en Segunda División y se coronó campeón con figuras como Egidio Arévalo Ríos, Agustín Viana, Diego Vera o Ismael Espiga.

"Me marcó mucho ese cuerpo técnico: Maneiro, el Pecho (Daniel) Sánchez y Fernando Piñatares", recuerda Figueredo.

Sánchez siguió toda su carrera con mucha atención: "Ya era un jugador de gran inteligencia que escuchaba y aprendía, humilde, trabajador, sencillo, gran persona. Me llena de alegría ver cómo creció", expresa.

"Ascendió como enlace, tenía habilidad y velocidad en ataque, era desequilibrante. Pero tenía un gran despliegue, ida y vuelta y además era inteligente para resolver", agrega.

Ya en Primera, cuando Carlos Manta no lo tuvo en cuenta en el papal, pidió para irse a préstamo. Estuvo seis meses en Villa Española, el equipo que le dio continuidad y minutos claves para tomar impulso. Pablo Hernández con Raúl Omar Otero y Ruben "Polillita" Da Silva fue otro cuerpo técnico que recuerda por las enseñanzas que le dejaron. "Jugué con Tabaré Silva, Serafín García, Lucero Álvarez, Damián Santín... Una linda banda".

También destaca a Gustavo Matosas (lo tuvo en Bella Vista) y a Eduardo Favaro (Liverpool, en su primer pasaje). "Todos me dejaron algo y me hicieron en el jugador que soy hoy en día". Pero el responsable de la metamorfosis de Figueredo tiene nombre y apellido: Paulo Pezzolano. Primero en Torque (2018) y luego en Liverpool (2019).

Staff images /Conmebol

En acción por Copa Sudamericana

"Fue compañero y teníamos una muy buena relación dentro y fuera de la cancha, pero me hizo ver el juego de otra manera, me hizo aprender cosas nuevas, con 31, 32 años aprendí a hacer otras cosas a medida que iba perdiendo velocidad y tenía que suplirlo con velocidad mental: cuando me llega la pelota saber qué hacer antes, estar siempre bien perfilado, recibir libre. Sin dudas que me marcó mucho y ahora también Marcelo Méndez que tiene un estilo de juego con mucha intensidad que favorece mi forma de jugar", explica.

Así, aquel enganche o volante externo en un 1-4-4-2 se reinventó. Su pasaje por el exótico mercado de Bielorrusia -jugó en Dínamo de Minsk entre 2012 y 2014- también dejó huellas profundas.

"Jugaba atrás del 9 e hice un montón de goles (22). Fue una gran experiencia, un fútbol muy dinámico, un juego de control y pase, con jugadores muy bien dotados técnicamente. Se corría muchísimo porque el bielorruso antes que nada es atleta. En su formación practican un montón de deportes y físicamente son muy buenos. No ves gente obesa en las calles". Cultura física que se le dice.

Leonardo Carreño

El cambio de dirección, el arte de la recirculación de la pelota

La crudeza del invierno no la llegó a sentir. "El verano era muy lindo porque la temperatura no pasaba de los 30 grados. La parte cruda del invierno va de principio de diciembre a febrero. Pero a comienzos de diciembre termina el torneo y cuando me reintegraba a la pretemporada íbamos a Turquía dos meses. Eso sí, mi primer día de nieve, en octubre, salí en el auto rumbo a la práctica y cuando quise frenar el auto patinaba en la nieve. Lo tuve que dar contra un cordón para frenarlo. Lo dejé, me tomé un taxi y me fui. En la práctica, el traductor me dijo que se había olvidado de decirme que tenía que cambiar las cuatro cubiertas. Menos mal que lo dejé quietito".

La carrera

Staff Images / Conmebol Hernán Figueredo, catedrático del pase

Bella Vista 2005-2008

Villa Española 2008

Bella Vista 2009

Liverpool 2009-2012

Dínamo de Minsk 2012-2014

Deportes Tolima 2015

Torque 2015-2017

Liverpool 2018-2021

Liverpool conoció en 2009-2011 a la primera versión del Tofi: 78 partidos, 9 goles. En la primera de esas temporadas compartió equipo con quien considera al socio ideal de su carrera: Emiliano Alfaro, recientemente retirado de la actividad, antes de terminar el Clausura 2020.

"Creo que esta distinción es recontra merecida y hasta lo hubiera elegido como el mejor jugador del torneo porque si bien Bergessio hizo muchos goles y fue importante para Nacional, el Tofi fue la manija del equipo en forma constante todos los partidos de Liverpool que es un club sin grandes figuras", expresa Alfaro, ex Lazio y selección uruguaya.

Staff Images / Conmebol

Contra Sport Huancayo, el pase siempre al pie

"Creo que encontró su verdadera posición ahora de grande y eso es virtud del Papa que lo puso a jugar de interior o de 5. En su primera época en Liverpool jugaba más cerca del área, de media punta o de enlace. Ahora es más importante para la construcción del juego. Pero en cualquiera de los dos ciclos nos entendíamos notable, teníamos tanta conexión que con solo mirarlo ya sabía lo que iba a hacer", agrega.

En el mano a mano con Bergessio para el premio de mejor jugador del torneo, Figueredo terminó segundo. "Es un lindo reconocimiento que mi estimula a seguir, que dice que todo lo que hice en mi carrera profesional dio sus frutos. Me siento vigente y competitivo, pero realmente siento que este premio es de Liverpool porque en el Clausura demostramos ser un equipo con todas las letras. Me toca a mí, pero este premio pudo ser para cualquiera de mis compañeros".

Marcelo Umpiérrez

Contra Nacional, campeón de la Supercopa 2020

Con contrato con el negriazul, Figueredo sabe que dejaron la vara muy alta tras la conquista del Clausura. Pero eso no es presión sino estímulo: "Tenemos que ir por más. De nada van a servir los títulos ganados en 2019 (Intermedio), 2020 (Supercopa) y 2021 (Clausura) si en el próximo Apertura terminamos de mitad de tabla para abajo. Tenemos que mantener una regularidad, una línea de equilibrio e intentar volver a pelear arriba". Es un anuncio. Y no lo dice cualquiera. Lo dice el hombre que mejor trata a la pelota en el fútbol uruguayo.