Facultad de Medicina se sumará a la coordinación de las capacitaciones para CTI

Luego de que el gremio médico y la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), expresaran su preocupación y "sorpresa" por la convocatoria que realizó días atrás la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para capacitar a personal que trabaja fuera de las áreas de cuidados intensivos y disponer de personal capacitado extra, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, se reunió con representantes de ambos sectores y se comprometió a sumar a la Facultad de Medicina en la capacitación.

"Tal vez (la reunión) debió ocurrir al principio", reconoció Cipriani este lunes en rueda de prensa tras la reunión solicitada. Allí tanto ASSE, la Federación Médica del Interior (FEMI), el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) como la SUMI acordaron realizar dos instancias de capacitación que llevarán más de dos clases. En la convocatoria inicial, ASSE había propuesto dos instancias, una virtual y otra presencial. La primera a través de la plataforma de capacitación de ASSE, mientras que la segunda sería presencial en el CTI de una unidad ejecutora de ASSE.

A su vez, en la planificación de los cursos se incluirá también al ámbito privado y se sumará a la coordinación la Facultad de Medicina, con quienes los intensivistas, las gremiales y ASSE tendrán una nueva reunión este martes.

"Queremos asegurar a la población que en caso de un escenario de catástrofe, el personal que asista tenga las habilidades y competencias para brindar una asistencia de calidad. Obviamente no queremos que esto pase, y no parece que fuera ocurrir en el corto plazo, pero puede pasar y no podemos esperar", señaló el presidente del SMU, Gustavo Grecco.

En tanto, Cipriani dijo que los cursos no pretenden "sustituir al intensivista", sino capacitar a médicos que en su formación hayan pasado por cuidados intensivos para que en caso de ser necesario apoye al médico intensivista.

La planificación teórica y práctica en la que intervendrá la Facultad de Medicina aún no tiene fecha de comienzo de los cursos ni la duración, que dependerá de la cantidad de inscriptos que haya, explicó el integrante de la SUMI, Luis Nuñez. En la convocatoria de ASSE se aceptará la inscripción de médicos anestesiólogos, pediatras intensivistas, especialistas en medicina interna, cardiología y emergencistas con más de tres años de experiencia. Los profesionales deberán ser titulados o estar realizando el último año de las especialidades priorizadas (bajo modalidad de posgrado o residencia)", señaló la convocatoria.

Los interesados deben inscribirse en el departamento de recursos humanos de la unidad ejecutora en la que trabajan, mientras que la contratación, en caso de ser necesaria, se hará a través de comisión de apoyo. El plazo de inscripción abrió este jueves y continuará hasta el viernes 29 de enero.

Cipriani remarcó que el sistema "viene trabajando por debajo de un 60%" de ocupación de CTI, "como funcionó siempre" y dijo que el efecto de la vacuna "no va a ser inmediato", pero que la inmunización de la población ayudará a que el sistema no colapse. Según el último reporte de la SUMI, al momento hay 99 pacientes internados en cuidados intensivos que ocupan el 56.6% del total del camas, lo que deja unas 334 camas libres. El 12.9% son pacientes con covid-19.