Fausto, el niño que sufrió bullying, es de Nacional y disfrutó con Peñarol

"Soy un niño que ha pasado por mucho, tengo 12 años. Me quisieron apuñalar, me robaron el celular, me han pegado entre tres en el piso y yo me he tenido que tapar la cara, no se quienés son. Hoy he ido a la UTU Central en Montevideo y me dijeron que estudie en casa y que al final hago las pruebas. Hay que hacer justicia. No puede ser que tengamos que cambiarnos porque ellos se quedan ahí y no los expulsan o los echan. A mí me caen bien los profesores, me gusta la robótica y quiero estudiar".

Ese testimonio publicado en un video que se hizo viral desde el pasado jueves 12 de setiembre, abrió un debate que aún no ha terminado.

Fausto es hincha de Nacional, pero recibió la invitación de Peñarol para que pudiera ir a ver el partido contra Defensor Sporting de este sábado por el Torneo Clausura que terminaron ganando los aurinegros 1-0.

Según contó su madre, Águeda Preza a Referí, todo empezó el mismo jueves cuando recibieron un llamado del presidente aurinegro, Jorge Barrera, para que fuera invitado al Estadio Campeón del Siglo a ver el partido.

"Pasamos una tarde bárbara. El presidente (Barrera) nos invitó. Me pregunto si Fausto era de Peñarol, le dije que era de Nacional. De todas maneras, decidimos ir porque era bueno para distraerse de esta semana complicada y pasar un lindo momento", explicó Águeda.

Vinieron desde Ciudad de la Costa en donde viven, hasta la casa de la madre de Águeda en el Paso Molino. Por allí pasó un remise que puso Peñarol para llevarlos hasta el Cameón del Siglo.

"Vimos el partido con Fausto en el Palco Presidencial con el nuevo jugador, el español Xisco y con la hermana de Gonchi Rodríguez, a quien le hacían un homenaje y fue "un momento único. Él nunca había estado en un estadio y dijo fue el día más feliz de su vida. Nunca había visto un partido en vivo en un estadio y tenía una gran emoción", añadió Águeda.

Según la mamá de Fausto, "la forma en que nos trataron, con cariño y respeto, fue muy hermosa".

Cuando terminó el partido con la victoria aurinegra, a Fauso lo llevaron al vestuario. Allí, además de Barrera, se sacaron fotos con él varios futbolistas, pero el capitán y autor del gol de la victoria, Cristian "Cebolla" Rodríguez y Walter Gargano le firmaron la pelota con la que se había jugado el encuentro y el Mota le regaló el short que había utilizado. Además, le dieron una camiseta firmada por ambos.

"Yo esperaba fuera del vestuario y salió un muchacho. Le pregunté si había visto a un niño y si estaba contento. Me dijo que se había sacado una foto con él y que estaba muy feliz. No sabía quién era porque no voy nunca al fútbol y después me enteré que era el arquero de Peñarol (Kevin Dawson), un muchacho bárbaro", explicó.

Su mamá contó a Referí que "Fausto vino muy feliz porque Cebolla le dijo que lo entendía porque cuando él había llegado a Peñarol le decían que estaba gordito. Cuando volvíamos en el remise me repetía: 'Mamá, ¡el Cebolla me dijo que me entendía!"

Para Águeda fue una jornada especial en una semana especial. "Nos gusta el deporte, no somos de esos hinchas fanáticos. Capaz que otro hincha de Nacional no lo hubiera hecho. Yo estaba muy feliz por él, pero también pasé un momento muy especial".

Además, explicó que "mi única preocupación fue que estuviera bien y así estuvo. En el segundo tiempo, ya hinchábamos por Peñarol. Le decía a Fausto, 'entre Peñarol y Defensor tenemos que hinchar por el que nos invitó'".

"No hay una cosa mejor que ver a un hijo feliz. Fue muy bueno porque dejamos de lado algunos insultos de la semana".

También admitió que en el gol del Cebolla Rodríguez "miramos y aplaudimos y Barrera nos dijo que si el resultado seguía así (como sucedió), iban a tener que seguir llevando a Fausto a los distintos partidos por cábala".

Águeda comentó que solo había ido al Estadio Centenario una vez a los 19 años "y ahora tengo 42. Yo soy modista, cultivamos plantas suculentas para vender y para mí también fue un momento especial".

Encuentro con Silvana Giachero

La mamá de Fausto le comentó a Referí además que la psicóloga Silvana Giachero, especialista en bullying y perito y asesora, se interesó en el caso de Fausto y la van a ver hoy a la hora 16. "Nos dijo que quería saber bien cómo había sido el tema, así que vamos a charlar un rato", indicó.