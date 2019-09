Diego López tras la victoria de Peñarol sobre Defensor: "Hoy precisabas hombres adentro de la cancha"

El técnico de Peñarol, Diego López, destacó la victoria de Peñarol 1-0 sobre Defensor Sporting porque era un partido difícil de "afrontar" en lo "emotivo y psicológico". "Hoy precisabas hombres dentro de la cancha", dijo en conferencia de prensa. El técnico volvió a insistir con que le puso el ejemplo de Nacional a sus jugadores y, específicamente, destacó al jugador tricolor Gonzalo Castro.

"El que jugó al fútbol profesional sabe que este partido era muy difícil", comentó. Él técnico resaltó que los jugadores referentes del plantel "están fuertes" y que, por eso, se pudo "dar el lujo de poner a un pibe", como Facundo Pellistri, que debutó como titular en Peñarol a sus 17 años.

"Me imaginé un partido así: muy duro. Sobre todo porque es un rival que de mitad de cancha hacia adelante tiene muy buenos jugadores con mucha calidad. Que no te tire al arco un equipo así es muy meritorio", analizó sobre la victoria. "Nos sacamos un muy buen rival de arriba", destacó.

Camilo dos Santos

López cree que no recibir goles fue algo fundamental para ganar porque en los últimos partidos empezar perdiendo había afectado al equipo. "En los últimos dos partidos recibimos goles y no tuvimos la respuesta anímica. Era fundamental que no nos hicieran goles para después arrancar. Lo importante era mantener el arco en cero", comentó.

"Algo que nos estaba faltando y que hoy se hizo muy bien fue juntar más las líneas, las distancias. El equipo va a mejorar, sin dudas, por las ganas que tiene, por lo que llevan adentro que es más importante", destacó sobre el plantel carbonero.

López explicó que puso a Ignacio Lores de titular como delantero porque pretendía que baje a ayudar a los volantes porque Defensor Sporting tiene la característica de patear al arco desde afuera del área. "Cuando pusimos a Nacho le dije que no era una punta más, que tenía que ayudar continuamente a los del medio". Sin embargo, el volante ofensivo se lesionó y debió abandonar la cancha a los 15'. En su lugar ingresó el delantero Luis Acevedo.

Camilo dos Santos

En Peñarol hoy debutó el colombiano Misael Riascos, que ingresó a los 66'. El técnico carbonero se refirió a su rendimiento y destacó que el futbolista entendió cómo es el fútbol uruguayo. "Ha venido creciendo y en el momento que lo vimos bien lo convocamos", describió.

El ejemplo de Nacional

En la semana Diego López sorprendió diciendo que tomó como ejemplo a Nacional que "hace dos años y medio viene perdiendo y no bajó los brazos". En la conferencia de este sábado fue más específico y comentó que les habló a los jugadores de Gonzalo Castro, el jugador tricolor que anotó dos goles en último clásico.

"Le puse otro ejemplo a los jugadores que es el del Chory Castro que es un jugador que no jugó al 100% sino al 120%", confesó. "Nos demostró algo que nos faltó a nosotros. Tenía ganas de ir a felicitarlo. Lo conozco y nos dio un gran ejemplo de lo que es porque nos ganó en velocidad y en intensidad". agregó.

"El martes les dije a los jugadores que para salir adelante teníamos que mirarnos muy profundamente para revertir la situación", comentó.