Fausto, el niño de 12 años que cuenta en un video el bullying que vive en la UTU

"Soy un niño que ha pasado por mucho, tengo 12 años. Me quisieron apuñalar, me robaron el celular, me han pegado entre tres en el piso y yo me he tenido que tapar la cara, no se quienés son. Hoy he ido a la UTU Central en Montevideo y me dijeron que estudie en casa y que al final hago las pruebas. Hay que hacer justicia. No puede ser que tengamos que cambiarnos porque ellos se quedan ahí y no los expulsan o los echan. A mí me caen bien los profesores, me gusta la robótica y quiero estudiar".

Esta es una parte del relato que la madre de Fausto Gabito compartió en Twitter y que en tres días alcanzó más de 270 mil reproducciones. En el video, Fausto cuenta algunos de los acosos que sufre en su clase de robótica en la UTU de Ciudad del Plata.

Su madre, Agueda Preza, decidió compartir el video para que "todos sepan lo que está pasando" y que las autoridades finalmente tomen cartas en el asunto.

El bullying comenzó en abril en clase de robótica. El joven concurre al turno matutino pero como los miércoles tiene otra actividad en la mañana, desde la UTU le propusieron cursar esta materia en la tarde. El 24 de ese mes, Preza realizó la primera denuncia policial, luego de que Fausto le contara que un compañero hacía dos días llevaba una navaja a clase.

"El chico le mostró la navaja a Fausto y le dijo que había unos muchachos grandes que lo molestaban y tenía que defenderse", contó a El Observador. La situación empeoró cuando el estudiante –que también es víctima de bullying– amenazó a Fausto con una navaja.

En la seccional 10°de Ciudad del Plata, le dijeron a Preza que no podían hacer nada y que el caso debía resolverse en la órbita de la institución. "Yo me enteré por mi hijo, de la UTU no me avisó nadie", comentó.

Las situaciones de violencia continuaron, incluso le robaron un celular y, según la madre de Fausto, "nadie se hizo responsable". "La directora me dijo que eran cosas de adolescentes que las arreglan así, que tiene que defenderse", explicó.

El es mi hijo Fausto Emanuel.Antes de hacer este vídeo,lo consideramos todo el día,lo hablamos en familia,le preguntamos varias veces,si estaba seguro de hacerlo público, y el dijo que si,xq quiere que se haga justicia.

El bullying es algo serio, que tenemos que hacerlo visible pic.twitter.com/TIfHy5Nh0c — Agueda💖 (@AguedaPreza) September 11, 2019

Fausto estuvo internado por estrés a raíz de estas situaciones. Junto a su madre concurrieron a las Unidades Convivenciales de Acción Educativa (UCAE), que dependen de la UTU Central. Allí, según relató Preza, desde la adscripción le recomendaron "estudiar desde la casa y después dar los exámenes" a fin de año, pero Fausto respondió que "era injusto".

Hace poco más de dos semanas no concurre a clase y espera una respuesta de las autoridades. Según su madre, no le dejaron pedir el pase para cambiarse de institución y continuar sus estudios.

La directora de la UTU de Ciudad del Plata, Silvia Silveira, dijo a El Observador que se está realizando una investigación administrativa sobre el caso. "Tenemos que protegerlo y tratar de solucionar el tema", dijo. Con respecto a las acusaciones que hace la madre de Fausto sobre la respuesta que recibió por parte del centro educativo cuando denunció la situación, Silveira manifestó que no estaba al tanto de ese intercambio.