Faye O'Connor: "Las mujeres hacen el mismo trabajo que los hombres por 84% del sueldo"

La embajadora de Reino Unido, Faye O'Connor señala que para llegar a la equidad de género aún queda mucho por hacer a nivel personal y también institucional. Hablar de desigualdad es hablar de "prosperidad, oportunidad y seguridad", indicó y explicó eso con cifras: a nivel mundial, las mujeres hacen el mismo trabajo que los hombres por el 84% del sueldo, ya que la brecha salarial está en 16%, y ese es uno de los desafíos a los que se enfrentan las mujeres hoy en día.

O'Connor participó del ciclo 5 preguntas a 5 mujeres de El Observador para este mes de la mujer y dio su visión sobre los desafíos que aún enfrentan las mujeres y las conquistas ya alcanzadas. Mirá el video:

1. ¿Cuáles cree que son las principales expresiones de desigualdad que viven las mujeres en la actualidad?

Cuando hablamos sobre la de desigualdad hablamos sobre la prosperidad, la oportunidad y la seguridad. Por ejemplo, en lo que hace a la prosperidad, ONU Mujeres dice que la brecha salarial a nivel global sigue a 16%, lo que significa que las mujeres hacen exactamente el mismo trabajo que los hombres por 84% del sueldo. Hablando sobre seguridad, una encuesta del Reino Unido mostró que el 50% de las mujeres se sienten inseguras caminando por la calle cuando hay oscuridad y cuando se hace una comparación con los hombres la cifra baja a 15 o 20% dependiendo las circunstancias. Para mí también esa es una brecha bastante grande que afecta la vida de todas las mujeres.

2. ¿Cómo se puede contribuir al cambio desde las personas y las organizaciones?

Pues hay mucho que podemos hacer a nivel personal e institucional, pero para mí un resumen muy bueno es la estrategia de Reino Unido que se lanzó el Día Internacional de la Mujer, que habla sobre cinco principios: apoyar los derechos de las mujeres y las niñas; invertir en las mujeres y niñas en diferentes etapas de su vida; dar acceso al empleo y empoderamiento económico de las mujeres; dar apoyo para mujeres y niñas en situaciones de crisis; y fortalecer los sistemas políticos y económicos que apoyan a las mujeres.

3. ¿Qué desafíos siguen enfrentando las mujeres que aspiran a posiciones de liderazgo?

El desafío más grande sigue siendo el de los estereotipos del papel de la mujer, sea en el lugar de trabajo o en el hogar. Eso afecta mucho las aspiraciones de la mujer. Todos nosotros vimos durante la pandemia que a pesar de estar en posiciones de liderazgo afuera de la casa, aún así la mayoría de las mujeres siguieron asumiendo la mayoría de las tareas adentro del hogar.

4. ¿Cuáles fueron los desafíos que más se presentaron en su carrera?

En mi carrera también esos estereotipos me han afectado. Por ejemplo el de que hay una manera ‘correcta’ de trabajar en el puesto de un embajador o diplomático británico. Como muchos pueden ver yo no soy un diplomático del estilo británico típico: un hombre de cierta edad, muy lógico, con muy poca pasión. Por muchos años vi eso como una debilidad, hasta que me di cuenta de que no es una debilidad sino que es una fortaleza. Realmente una de mis fortalezas es que traigo una perspectiva diferente y pasión a mi trabajo.

5. ¿Cuáles destacaría como las principales conquistas del movimiento de las mujeres en los últimos años?

Pues ha sido bastante difícil, pero creo que sí hemos logrado muchísimo. Puedo hablar sobre el acceso a las posiciones de liderazgo para las mujeres, en el sector político por ejemplo o en el sector económico. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchas más mujeres ministras, muchas más mujeres embajadoras y muchas más mujeres en las mesas ejecutivas. Por ejemplo en Reino Unido acabamos de lograr que 40% de los puestos en mesas ejecutivas de empresas sean llenos por mujeres. Tuvimos el objetivo de llegar a esa cifra en 2025 y ya lo hemos logrado. Es una de las muy pocas veces que puedo decir que hemos logrado un objetivo antes de nuestra meta.