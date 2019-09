Fecha suspendida se juega el 5 y 6 de octubre, y el calendario quedó más apretado

La muerte de Agustín Martínez, que derivó en que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) suspendiera toda su actividad para el próximo fin de semana, promovió que la mesa ejecutiva fijara este jueves la cuarta fecha del Torneo Clausura para el fin de semana del 5 y 6 de octubre, y que para el calendario apretado para el cierre de temporada se sume una etapa más entre semana, con la opción de jugar una quinta fecha de la 15 del torneo, un miércoles y jueves, si hay segunda vuelta en las elecciones nacionales.

Este jueves se reunió la mesa de Primera en forma extraordinaria para considerar el tema y fijaron la cuarta fecha, que se iba a jugar este sábado y domingo. La etapa se estableció con los mismos detalles para el fin de semana siguiente, el primero de octubre.

Sábado 5 de octubre, a las 16, Cero Largo-Rampla Juniors en el Ubilla, Racing-Fénix en el Roberto, Boston River-Nacional en el Campeones Olímpicos de Florida, y a las 19, Wanderers-Progreso en el Viera.

Leonardo Carreño

El domingo 6, todos a las 16, Juventud-Defensor Sporting en el Parque Artigas, Danubio-River Plate en Jardines, Plaza Colonia-Cerro en el Prandi y Liverpool-Peñarol en Belvedere.

Leonardo Carreño

Además, quedó establecido que a las tres fechas entre semana ya programadas, tendrán que agregar una más por la postergación de la cuarta etapa, y los dirigentes analizan incluir una quinta fecha, si hay balotaje. La temporada debe finalizar el 22 de diciembre.

En 10 fines de semana que quedan hasta el 22 de diciembre (no se contabilizan los dos domingos de la primera y posible segunda vuelta de las elecciones nacionales), deben jugar hasta 16 partidos: 12 fechas del Clausura, posible partido desempate final de este torneo, y las tres finales del Uruguayo.

Cuando programaron el Clausura, la AUF adelantó tres fechas entre semana, pero en ese calendario no previeron una posible final del Clausura, por lo que si fuera necesario un partido definitorio lo jugarán el miércoles 11, ni contemplaron que pudiera haber segunda vuelta en las elecciones.

El domingo 15, miércoles 18 y domingo 22 está reservado para dos o tres finales del Campeonato Uruguayo.

Por esa razón, entre el 5 y 6 de octubre y el 7 y 8 de diciembre la AUF tendrá ocho fines de semana, previendo primera y segunda vuelta en las elecciones, y 12 fechas por jugar. Por tanto tendrán que adelantar una fecha más. Ya estaba previsto que el miércoles 29 y jueves 30 de octubre, y miércoles 26 y miércoles 27 de noviembre se jugarán dos fechas.

Antes de la suspensión de este fin de semana, el clásico Nacional-Peñarol estaba previsto para el domingo 17 de noviembre.

El tema fue planteado por Referí el 9 de setiembre, y los integrantes de la mesa de Primera prefirieron no adelantar más fechas entre semana para no ofrecer una imagen de desorganización. Sin embargo, terminarán avanzando sobre un improvisado calendario porque no tienen fines de semana para terminar la temporada el 22 de diciembre: en ocho sábados y domingo deben jugar 12 fechas, por tanto deben adelantar cuatro y hasta el momento solo hay dos fechas entre semana previstas.