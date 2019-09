Nahitan, el "león" dueño del mediocampo de Cagliari y que es figura en Italia

Nahintan Nandez volvió a ser la figura de un Cagliari que sorprende en la liga italiana, que venció a Napoli y se ubicó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

El uruguayo, al que ya llaman León, es el único que no faltó en los partidos de Cagliari. En el último encuentro corrió 11 kilómetros, recuperó siete balones y dio dos asistencias de gol.

La prensa italiana destacó la campaña de Nandez que llegó en el último período de pases al club de Cerdeña pero se adaptó rápidamente al fútbol italiano.

La Gazzetta dello Sport

“Nahitan Nandez ya ha conquistado a Rolando Maran (técnico) y con él a los fanáticos de Cagliari. Hasta ahora, el entrenador de Trentino ha dado espacio a los muchos intérpretes del rico centro del campo: desde Castro y Birsa, hasta Nainggolan, Rog, Ionita, Cigarini y Oliva (el uruguayo). Todos giran, todos menos Nandez, siempre el dueño, siempre en el campo durante los 90 minutos completos”, expresó La Gazzetta dello Sport que dedica un artículo al volante uruguayo.

En la nota destacan: “En Buenos Aires hicieron todo lo posible para intentar detenerlo, pero el ex Peñarol no pudo resistir el llamado de la Serie A. Así que aquí está, listo para recorrer kilómetros en el ala derecha. La compra más cara en la historia de Cagliari: para convencer al mecenas de Xeneize, Angelici, Giulini tuvo que desembolsar más de 18 millones de euros; no es solo una pelea de medio tiempo, "el León", por lo que lo llaman en América del Sur, tiene mucho más para oferta”.

Y luego destaca: “Cuando sale al campo, el número 18 de Cagliari siempre recorre más de 11 kilómetros, a nadie le va mejor entre los sardos. Recupera muchas bolas, casi 7 por juego. Hizo dos asistencias, la última anoche en San Paolo para la cabeza de Castro, pero propició al menos dos goles más. Es cierto, todavía es un poco impetuoso. El loco deseo de arrancar una pelota de su oponente a menudo lo lleva a exagerar. Nandez es el mediocampista ideal de Maran. En resumen, el bromista de Punta del Este tiene las credenciales para establecerse también en Europa después de haber enamorado a las dos orillas del Río de la Plata”.