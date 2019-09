La AUF tiene una bomba de tiempo para desactivar: el calendario 2019

El torneo de fútbol profesional de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) está acostumbrado a terminar fuera de plazo. En 2018, finalizó una semana después, en pleno Mundial femenino cuando esas fechas estaban bloqueadas el torneo local. En 2017 tuvieron que jugar tres de las últimas siete fechas entre semana. En 2016, terminó dos semanas después y jugaron en fechas que también estaban bloqueadas para la Copa América Centenario.

Este año se repite la historia, las fechas no alcanzan y si se pasan del 22 de diciembre, terminarán jugando el torneo en 2020.

¿Cuántos fines de semana quedan hasta fin de año? Para jugar fútbol son 13. Entre el domingo 15 de setiembre y el 22 de diciembre son 15, pero por las elecciones nacionales se pierden el último domingo de octubre y noviembre.

¿Cuántas fechas deben jugar? Son 17 confirmadas. Se pueden extender hasta 20.

-15 fechas del Torneo Clausura

-1 final en caso de empate en el primer lugar del Clausura

-1 final en caso de empate en la Tabla Anual

-3 finales del Campeonato Uruguayo

¿Qué previeron hasta ahora? Adelantar cuatro etapas del Clausura y una final entre semana para jugar las 15 del Clausura y las tres finales (domingo, miércoles, domingo) entre el 15 de setiembre y 22 de diciembre.

¿Cuáles son las fechas entre semana agendadas? 18 y 19 de setiembre, 16 y 17 de octubre, 29 y 30 de octubre y 26 y 27 de noviembre.

¿Qué es lo que no está previsto? En el calendario de este semestre no incluyeron finales en el Clausura ni en la Anual.

Tampoco dejaron margen ante la eventual suspensión de fechas por lluvias.

A raíz de esta situación quedó activada una bomba de tiempo en la AUF que puede volver a generar problemas si no resuelven a tiempo los eventuales partidos de desempate.

Además... ¡el consejo de liga no puede actuar por falta de quórum!

En medio de las decisiones que debe tomar el fútbol profesional, el consejo de liga no funciona porque nueve clubes (los que no apoyaron a Ignacio Alonso en las elecciones de marzo) no concurren a sala y no existe quórum para sesionar.

Los siete que asisten son Nacional, Peñarol, Wanderers, Rampla, Boston River, Defensor Sporting, Plaza y los nueve que no van a sala son Cerro Largo, Cerro, Progreso, Juventud, Danubio, Fénix, Racing, Liverpool y River Plate.

Desde julio, el órgano que preside Juan Ceretta convocó a dos reuniones y ninguna se desarrolló. Sin embargo, explicaron a Referí, Liverpool y River Plate, dos de los equipos que no concurren a la AUF, pidieron por escrito realizar modificaciones para la final del Intermedio que se jugó este domingo: hacer un cuarto cambio en el alargue (no se ejecutó), modificar sistema de festejo y el número de personas que podían ingresar a la cancha.

Para adelantar más fechas entre semana del Torneo Clausura no necesitan convocar al consejo de liga, la decisión la puede adoptar la Mesa Ejecutiva.

Terminar las temporadas fuera de fecha: un problema que se repite

Estas dificultades que afronta el fútbol profesional se repitieron en los tres últimos años.

En 2018 el problema fue el Mundial femenino y se fijó como fecha final el 9 de noviembre. El Clausura terminó el 4 de noviembre, pero las finales se jugaron en plena Copa del Mundo, fuera del plazo previsto para su disputa.

En 2017, hubo paros de árbitros y jugadores, y entre la novena y decimoquinta etapa del Clausura, en siete fechas y en el momento más importante del campeonato, jugaron tres jornadas entre semana. El Clausura terminó el 3 de diciembre y las finales terminaron el 16 de diciembre, el último domingo en el que se podía jugar ese año.

En 2016, cuando la temporada culminaba en mayo, el problema se planteó porque el torneo debía terminar antes del 3 de junio, fecha prevista para el inicio de la Copa América, y la final del Uruguayo entre Peñarol y Plaza en el Centenario se jugó el día 12.

¿Cómo se jugará en 2020?

Para el próximo año están programadas seis competencias:

-Supercopa Uruguaya (un partido, el primero de la temporada entre el campeón del Intermedio y el campeón Uruguayo)

-Copa Uruguaya (un torneo que se jugará entre semana con todos los equipos, amateur y profesionales de la AUF)

-Apertura (15 fechas)

-Torneo Intermedio (tiene el calendario a estudio, pero tendrá ocho fechas)

-Clausura (15 fechas)

-Finales (hasta tres partidos)

¿Cómo se disputará el Intermedio 2020?

Las tres primeras ediciones se jugaron en dos series de ocho y una final. Para el próximo año están trabajando sobre la base de un torneo en cuatro series de cuatro equipos cada uno (serie A: 1°, 5°, 9°, 13°; serie B: 2°, 6°, 10°, 14°; serie C: 3°, 7°, 11°, 15°; serie D: 4°, 8°, 12°, 16°) a dos ruedas todos contra todos. Los ganadores de cada llave van a una semifinal y los triunfadores disputan el título.

¿Cómo se jugará la Copa Uruguaya 2020?

El torneo está previsto desde febrero a diciembre, los días miércoles en horario nocturno. El campeón clasificará a la Sudamericana.

Primera fase (OFI): Comenzarán todos los equipos de la divisional A de OFI ubicados desde la 3ª posición a la 18ª. Además, de la div. B, se tomarán los mejores clasificados (Temporada 2019).

Segunda fase (AUF): Comenzarán todos los equipos de la Segunda División Profesional y de la Primera División Amateur, menos el mejor ubicado de los descendidos de la divisional A de AUF y el campeón de la Segunda División Profesional (Temporada 2019).

Tercera fase: Participará el mejor ubicado de los descendidos de la divisional A de AUF y el campeón de la Primera División Amateur de AUF (temporada 2019), los 16 equipos de primera división de AUF (temporada 2020), y el campeón y vicecampeón de la divisional A de OFI (Temporada 2019).