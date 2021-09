Fernando Pereira aceptó ser candidato a presidir el Frente Amplio: "En donde me toque actuar voy a ser el mismo río"

"He resuelto aceptar ser candidato a presidente del Frente Amplio, y pedir licencia después de la proclamación el día 25 de setiembre", anunció este miércoles el hoy presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.

En una carta divulgada en la red social Facebook, el sindicalista se expresó acerca de su posible candidatura para presidir el partido opositor y contó que luego de analizar si era capaz de actuar acorde a la propuesta decidió aceptarla. "Lo he pensado, escuchando a todo el mundo, y haciéndome la pregunta de si puedo desempeñar bien un lugar de esta dimensión política", dijo. "También lo he conversado con mi compañera de vida, la que está siempre hace 16 años, y a quien le presto mucha atención por lo profunda y sensible que es, porque siempre tiene una agudeza profunda", reveló.

Pereira sostuvo que resolvió dejar la actividad sindical tras estar 32 años en la dirección de AFUPRIM, 31 en la de FUM-TEP y otros 25 en el PIT-CNT. "Como se imaginarán, estoy viviendo un duelo emocional, un conjunto de contradicciones internas y soy consciente de que a muchos de nuestros compañeros les está pasando lo mismo, dado que hemos compartido toda una vida".

Para volcarse de lleno a su candidatura, pedirá licencia de su actual cargo a partir del 25 de setiembre, día en el que, aclaró, ya no será dirigente sindical.

Su carta cerró con un mensaje de agradecimiento y una promesa de seguir detrás de las luchas populares.

"Entiendo perfecto que muchos compañeros no estén de acuerdo (con la postulación), pero quiero que sepan que, como dice la canción de Alejandro Balbi: ‘El amor es el cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes, pero es el mismo río’. En donde me toque actuar voy a ser el mismo río", indicó. "Siempre nos encontraremos ahí donde nos sentimos cómodos, en las calles, detrás de las luchas populares".