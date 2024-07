¿Por dónde se verán en TV y streaming los Juegos Olímpicos de París 2024 en Uruguay?

Canal 5 tendrá una emisión diaria en vivo desde la hora 9 a las 12 y desde las 13 a las 18.

Entre las 18 y las 19 se emitirán highlights con lo más destacado de cada jornada.

Las primeras actividades en París pueden comenzar a la hora 2.30 como más temprano en la madrugada de Uruguay.

Para cubrir todo lo que acontezca de madrugada, Canal 5 dispondrá de transmisión por las madrugadas.

Desde la hora 0 hasta las 4 se repetirán las transmisiones del día anterior mientras que de 4 a 8 se emitirá la señal original de los Juegos pero sin conducción de los periodistas del canal, los que sí estarán al frente de la transmisión de 9 a 12 y de 13 a 18.

Los Teros 7, la selección uruguaya de rugby reducido, jugará sus tres partidos por el grupo C antes de la inauguración oficial de los Juegos.

El primer partido será el miércoles 24 de julio, a la hora 12.00, con el bicampeón olímpico, Fiyi.

El rugby, en su modalidad seven, volvió al programa olímpico en Río 2016 y en las dos ediciones, Fiyi fue el campeón. En 2016 le ganó la final a 43-7 a Gran Bretaña y en Tokyo 2020 dio cuenta de Nueva Zelanda por 27-12.

El segundo partido de Los Teros, dirigidos por Ivo Dugonjic, será el mismo jueves a la hora 15:00 contra el local Francia.

El jueves cerrará su participación en el grupo C enfrentando a Estados Unidos a la hora 10.00.

Todos los partidos del rugby se jugarán en el Stade de France.

Este es el plantel de Los Teros para París 2024.

El jueves también comienzan competencias de handball en varones y mujeres, así como también tiro con arco.

A cuartos de final clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.

Estos son los 25 deportistas que defenderán a Uruguay.

El mismo jueves se disputarán los puestos del 9 al 12 y también los cuartos de final. El certamen se definirá el sábado 25 de julio ya que el viernes 24 solo se celebrará la ceremonia de apertura.

Los partidos de fútbol de jueves y viernes, en principio, no serán transmitidos por Canal 5.

20240721 Aros olímpicos Juegos Olímpicos París 2024 Commuters walk under the Olympic rings at the Gare de Lyon train station, on July 21, 2024, ahead of the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games. Loic VENANCE / AFP

Juegos Olímpicos en París

Foto: Loic Venance / AFP