Con el sueño intacto de ser campeón olímpico, entrena en triple turno y tiene un fin de semana de devoluciones: así se prepara Bruno Cetraro para París 2024

Cetraro clasificó a los JJOO el 16 de marzo en el preolímpico de Río de Janeiro.

Luego de ese torneo se radicó en Sevilla, España, donde entrena y se prepara para los Juegos de Francia.

Su agenda establece que el 18 de julio viajará a París, para ingresar a la Villa Olímpica con el objetivo de completar la adaptación.

El remero saldrá a la pista el 27 de julio.

¿Qué tan cerca está Bruno Cetraro de su sueño de ser campeón olímpico?

Cetraro participó el fin de semana en la tercera etapa de la copa del mundo. Culminó octavo en Poznan, y subió 10 lugares con relación a la misma actuación del año anterior. Además, había participado en la segunda fecha, en Lucerna, en la que terminó noveno.

Esta actuación frente a los mismos remeros con los que competirá en París, confirman la evolución que logró desde que decidió hace un año iniciar su carrera como singlista y dejar atrás la etapa del bote compartido con Klüver.

“El octavo puesto de la tercera copa del mundo fue algo muy especial porque me embarqué en este camino del single. Sabía que iba a ser difícil. Fueron muchos altos y bajos. Pensar que el año pasado quedé en el puesto 18 en la tercera etapa de la copa del mundo, y en el mundial en el lugar 21. Eso habla del nivel de esta categoría, que es muy exigente y a la cual le supe hacer frente con el noveno puesto en Lucerna, en donde estaban casi todos los clasificados. Se trató de un muy buen desempeño, y en esta etapa de la copa logramos mejorar”, explicó el remero.

¿Cómo preparó su participación en la Copa del Mundo? “Fui a estas competencias sin prepararlas. Formó parte del entrenamiento. ¿Qué implica esto? Que no bajé las cargas para preparar estas competencias, sino fui a entrenar duro, trabajaba en las regatas con carga y seguí trabajando la parte mental y competitiva. Estamos por buena camino en esta recta final y en la preparación para llegar de la mejor forma a París”.

Sobre su presente, explicó: "Estoy muy contento porque este es el camino correcto. Debo seguir por este proceso. Todo trabajo da su recompensa. Trabajando muy fuerte en la parte física, mental, espiritual, todo, porque somos un conjunto y trabajando cada detalle de mí. Estoy encantado con el proceso. Siempre digo que los resultados vienen a consecuencia de lo que uno hace. En España estoy solo en este momento y no necesito que nadie me exija hacer determinados entrenamientos, lo hago porque me gusta y gracias a Dios soy un afortunado que vive de lo que ama, y que tiene la libertad todos los días de elegir qué hacer y en mi caso es practicar este deporte. Los resultados vienen como consecuencia".

Finalmente apuntó: “El remo me ayudó a convertirme en el hombre que soy hoy en día, y para mi sueño que es ser campeón olímpico sé en el hombre que me tengo que convertir en todos los aspectos y eso es lo que me motiva a lograrlo y convertirme en esa persona”.

El regreso a Sevilla, su equipo de trabajo y la actividad con el club Náutico

Cetraro regreso el lunes a Sevilla y vivió una semana atípica, porque el fin de semana competirá en el Campeonato de España, la última previa a los JJOO. Allí representará a Náutico Sevilla, su club.

“Estoy ayudando al club en los botes que me precisan. Voy a competir en el doble par pesado, cuádruple pesado y en el ocho absoluto, que son los que necesitan que dé una mano. En todo este tiempo el club me ayudó a ir a muchos eventos, a llevar el bote y tengo un cariño muy grande por toda la gente de aquí”.

Bruno entrena a diario en triple turno.

-ine3905-jpg..webp Bruno Cetraro Inés Guimaraens

Comienza su día a las 6 de la mañana, a las siete está en el agua, donde hace una rutina de 20 kilómetros.

Luego, en el segundo turno, una hora de entrenamiento físico.

Completa por la tarde en el gimnasio, con pesas o desde ahora, en la etapa final de la preparación, con más trabajos en el agua

Planifica los trabajos semana a semana, viendo sus sensaciones y lo que le falta. “Viendo qué carencias hubo en las competencias y el cansancio físico, escuchando al cuerpo lo que pide y en base a eso ajustando el plan nutricional de la semana”, explicó a Referí.

Su equipo de trabajo lo integran “unos amigos acá en España, con quien hacemos la planificación”.

Además, todos los trabajos en el agua los realiza con Gonzalo Inzaurralde, un uruguayo “que sabe mucho de entrenamiento y fisiología”.

Loli Costa es su nutricionista y Fernanda Carballo, su madrina, su terapeuta holística.