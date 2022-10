"Ferrés acaba de mentir": el cruce de Sánchez y el prosecretario de Presidencia por el cargo de Astesiano

La comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el Parlamento por el caso del excustodia presidencial, Alejandro Astesiano, que fue imputado por asociación para delinquir, tuvo un fuerte cruce entre el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, por el cargo que ocupaba el ahora imputado.

Durante toda la intervención, Sánchez habló del jefe de seguridad presidencial para referirse a Alejandro Astesiano. Sin embargo, cuando tuvo la palabra, Ferrés dijo que eso era un error.

El jerarca de Presidencia aseguró en el Parlamento que Alejandro Astesiano no era el jefe de la seguridad presidencial de Luis Lacalle Pou pero en la respuesta el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, mostró documentos de Presidencia en los que el ahora imputado es mencionado con ese cargo.

Ferrés dijo que el jefe de la seguridad presidencial debe ser, por decreto, un oficial de la policía y que designar en ese cargo a Astesiano hubiera sido una irregularidad. Por lo tanto, detalló que quien ocupa ese cargo es el comisario mayor Ricardo Martínez. “Astesiano era el encargado de la seguridad personal del presidente”, dijo Ferrés.

El senador frenteamplista respondió con resoluciones de Presidencia en las que Astesiano es presentado como el jefe de seguridad presidencial. "Acá se nos mintió. El señor Ferrés acaba de mentir. Porque acá tengo el decreto PS/89”, dijo Sánchez en referencia a la resolución que designa la comitiva que acompañó a Lacalle Pou al Congo.

La resolución del 23 de diciembre de 2021 dice: “Desígnase en Misión Oficial entre los días 23 y 26 de diciembre de 2021, a los efectos de integrar la comitiva que acompañará al señor presidente de la República a la visita oficial que efectuará a la ciudad de Goma, República Democrática del Congo, al señor Jefe de la Casa Militar, César Ifrán, a la señora Edecán por la Fuerza Aérea, María Etcheverry y al señor jefe de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano”.

Incluso, Sánchez presentó otro documento –una notificación de suspensión a un integrante de la seguridad presidencial- donde Astesiano firma, con sello incluido, como jefe de seguridad presidencial.

Notificación con sello

Además, la tarjeta personal de Astesiano, a la que tuvo acceso a El Observador, dice que es el jefe de Servicio de Seguridad Presidencial.

Desde Presidencia, en tanto, respondieron con la resolución por la que Ferrés designó al comisario mayor Ricardo Martínez como jefe del Servicio de Seguridad Presidencial desde el 1° de marzo.

Designación

"Seguramente fue un error administrativo en esa resolución (en referencia a la del Congo). Lo que importa en el cargo es la designación. El jefe de seguridad presidencial es Martínez, no es Astesiano. Yo no he mentido", replicó Ferrés y se refirió a la resolución y también al contrato de adscripción de Astesiano.