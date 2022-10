Gandini: "No es la primera vez que al lado de un presidente hay un delincuente, estuvo el Pato Celeste"

El ministro del Interior Luis Alberto Heber, el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, comparecen desde las tres de la tarde ante el Parlamento en régimen de comisión general por el caso Astesiano.

Los jerarcas fueron convocados por el Frente Amplio (FA) para pedir explicaciones por el escándalo de Alejandro Astesiano, el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, imputado por delitos de suposición de estado civil, tráfico de influencias y asociación para delinquir.

El primero en hablar fue el senador convocante, Alejandro Sánchez, seguido por el ministro Heber, quien contestó a sus preguntas.

Debate

19:10. Jorge Gandini dijo que Heber aportó novedades y que antes “nada explotó” pero también había “presidentes rodeados de delincuentes”. "Está claro que no fue un acierto nombrarlo al frente de la custodia pero también está claro que la organización no comenzó con él".

“Fue una vergüenza, un papelón o bochorno, pero acá cayó un vicepresidente y luego fue condenado”.

"No es la primera vez que al lado de un presidente hay un delincuente, estuvo el Pato Celeste".

19:00. Mario Bergara expresó que “el presidente colocó a Astesiano en lugar que le permitió formar parte de una asociación para delinquir".

18:45. La senadora Carmen Asiaín dijo que Astesiano no era el director técnico del equipo de fútbol sino un “defensa”. “La característica que le permitió abusar de la confianza del presidente fue que estaba en una persona cercana. La confianza tiene este doble filo”. También hizo un paralelismo entre este caso y lo que ocurre cuando uno de los integrantes de una pareja le es infiel al otro. "Uno es el último en enterarse".

18:25. El senador Sebastián Da Silva consideró que fue una “pérdida de tiempo” y que todo “estuvo dicho”. “Elementos nuevos no hubo ni uno solo. Imaginaron una película de Netflix y se quedaron con una tatucerita”.

18:10. El senador Óscar Andrade rechazó los argumentos del oficialismo y señaló que se intentó "hacer creer que Astesiano era Juan de los Palotes”.

18:00. Heber aseguró que el jefe de la custodia de Vázquez tenía antecedentes judiciales.

El ministro del Interior también señaló que el jefe de la custodia de Mujica era civil y por lo tanto no podía haber sido designado.

17:45. Heber aseguró que Ferrés "no mintió" mientras que el prosecretario dijo que si alguna resolución lo nombraba así era un error administrativo pero que "lo que importa en el cargo es la designación".

Ferrés exhibió el documento que designa al comisario Ricardo Martínez como jefe del Servicio de Seguridad Presidencial.

La carta presentada por Ferrés

17:25. Sánchez acusó al prosecretario Ferrés de haberle mentido al Parlamento. Ferrés había negado que Astesiano fuera el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial pero Sánchez señaló que una resolución de 2021 de la oficina de Ferrés y otra nota firmada por Astesiano lo presentaban de esta forma.

La carta que presentó Sánchez

17:10. El secretario de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, confirmó que advirtió a Lacalle Pou de las anotaciones de Astesiano.

"Por una cuestión de lealtad personal y política entre diciembre 2019 y marzo de 2020 me llegaron ciertas referencias de anotaciones policiales. Lo informé al presidente como correspondía. Lo transmití verbalmente".

17:00. El prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, negó que Astesiano fuera jefe del Servicio de Seguridad Presidencial y señaló que ese cargo lo desempeña el comisario mayor Ricardo Martínez.

"Nunca fue el jefe de la seguridad presidencial. Por una razón muy sencilla o jurídica, no se puede nombrar jefe del Servicio de Seguridad Presidencial a un civil. Astesiano era el encargado de la seguridad presidencial pero no el jefe del servicio de seguridad".

16:40. Heber: "No acusamos porque no somos mala leche. No estamos dispuestos que se quiera enchastrar al presidente".

El ministro del Interior reveló que entre 2013 y 2019 se hicieron 140 pasaportes falsos y que entre 2020 y 2021 se realizaron 55.

16:30. Heber: "Esto no empezó con Astesiano, empezó en 2013. Se detecta un caso de un ruso con dos padres, uno ruso y otro uruguayo, y una madre. Lo detectó DNIC, pretendiendo sacar una cédula y un pasaporte, que fue rechazado".

16:20. Heber: “Rechazo de plano todos adjetivos y las suspicacias que ha generado. Esto serán datos que matan relatos. Rechazamos que desde Torre Ejecutiva hubiera una organización para delinquir instalada por Astesiano”.

16:00. Sánchez: “Astesiano cometió una maniobra de corrupción sin precedentes en el país. Hubo un pésimo funcionamiento de todas las instituciones”.

"Al crimen organizado le dieron un piso en la Torre Ejecutiva para que trabajara cómodo”.

“La forma de tomar decisiones lo alejó del gobernante serio que se quiere construir. El gobierno no protegió a la república poniendo a Astesiano en ese lugar de privilegio. Actuó con negligencia y en este caso no supo cumplir con la responsabilidad que le asignó la ciudadanía”.

Inés Guimaraens

Alejandro Sánchez es quien realiza el llamado a sala

15:45. Sánchez dijo que cuando Astesiano fue imputado en 2013, el director del INR, Luis Mendoza, también ocupaba ese cargo en el 2013 y que Álvaro Garcé era entonces comisionado parlamentario para el sistema penitenciario e incluso fue a la cárcel de Las Rosas cuando estaba recluido allí. "Parece poco probable que estos jerarcas no supieran".

"Lacalle lo definió como profesional intachable. Le faltó una palabra y decir que era un delincuente profesionalmente intachable".

15:30. Sánchez también calificó la situación como la "mayor crisis de legitimidad de la Presidencia de la República de la historia".

El legislador también dijo que los actuales directores de Migración, Identificación Civil y del INR fueron compañeros de Astesiano en la custodia del expresidente Lacalle Herrera (1990-1995).

15:15. Sánchez: "Estamos en una situación difícil y el gobierno en el ojo de la tormenta".

"Hoy voy a criticar con dureza muchas de las acciones del gobierno, pero con respeto. Estamos en el Parlamento para abordar algo nunca jamás imaginado. El presidente y jerarcas tomaron con desidia y poco apego la situación. Se montó en el corazón del gobierno un esquema de corrupción", comenzó diciendo.

"El gobierno debe decir toda la verdad sin ubicar responsabilidades en otros. Háganse cargo de la responsabilidad del presidente y de la que tienen ustedes. No cambien explicaciones por excusas. La gente espera una respuesta seria e institucional ante este hecho bochornoso. Este gobierno se parece a un estudiante que no estudió para el examen, que habla mucho para decir cosas inútiles pero insustanciales. El verbo de la RAE para esto es sanatear", expresó.

Previo

Antes de la sesión, Heber, Ferrés y Garcé estuvieron reunidos con los legisladores del Partido Nacional y luego con los senadores de la coalición para informarlos acerca de la estrategia que llevarán adelante durante la sesión.

La fiscal Gabriela Fossati también imputó a otras dos personas en esta causa: el ruso Alexey Slivaev y el escribano Álvaro Fernández.

Fossati investiga si más personas formaban parte de la banda que se dedicaba a falsificar documentación para obtener pasaportes uruguayos.

El régimen de comisión general no habilita el pedido de responsabilidades políticas y no prevé, por ejemplo, que se pida censura del ministro.

Los jerarcas comenzaron la reunión con la banda nacionalista alrededor de dos horas antes de comparecer ante el Senado. Es la primera reunión que mantienen con el ministro desde que se desató el caso, y esperan que Heber les describa las líneas generales de su presentación y les informe sobre posibles novedades del caso.

“Vamos a ir a esperar”, le dijo a El Observador el senador Jorge Gandini. La bancada, señaló, carece de elementos sobre el caso, más allá de lo que se ha venido informando en los medios.

“Hay cosas que son indefendibles”, coincidió su colega Gustavo Penadés, que argumentará sobre la posición del presidente Luis Lacalle Pou, aunque reconocerá que en la Torre Ejecutiva se actuó “con alguna inocencia de más” en lo que se refiere a Astesiano y sus antecedentes penales.