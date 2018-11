Colateral de Ancap en Argentina vuelve a ganar tras cinco años de pérdidas

La firma logística Carboclor -que Ancap gestiona en Argentina- terminó los primeros nueve meses del año con una ganancia de 8,6 millones de pesos argentinos (US$ 344 mil al tipo de cambio promedio del período).

La compañía no tenía un trimestre positivo desde 2013 cuando en los primeros tres meses había ganado US$ 380 mil. Ese fue un año en que se cortó una racha de cuatros años consecutivos de ganancias y el ejercicio terminó con pérdidas de US$ 3,5 millones, que luego dieron paso a una sangría que no se detuvo hasta hoy.

El balance de la compañía publicado este lunes por la Comisión Nacional de Valores de la vecina orilla da cuenta que el contexto argentino actual, donde la incertidumbre política y cambiaria afecta la economía en general, las expectativas de la sociedad se basan en mantener el almacenaje de la terminal de líquidos y gases en un 70% de su capacidad, “combinando con un fuerte control de costos internos, todo ello, con el objetivo de transitar este período manteniendo resultados positivos”.

“Para el futuro se aguarda que el negocio de la sociedad vaya reafirmando los logros obtenidos e incorpore nuevos negocios, ya sea vinculados al fraccionamiento de productos almacenados y/o diversificando en el almacenaje”, dice el balance.

Según la empresa, en el último cuarto del año se continuará trabajando para afianzar la confianza del mercado y descubrir nuevas oportunidades de negocios que permitan diversificar ingresos y asegurar una proyección de crecimiento hacia el futuro.

En los últimos años el desempeño negativo de la compañía ha sido una constante. La firma viene de atravesar un duro 2017 que terminó con pérdidas por US$ 32 millones, el peor resultado al menos desde 2003 que casi duplica al rojo de US$ 18 millones de 2016. En el acumulado de los últimos seis años, las pérdidas de esa subsidiaria del ente petrolero llegan a US$ 70 millones.

Para cortar con los resultados deficitarios de este negocio, el Directorio del ente decidió declararse en concurso preventivo en diciembre de 2016 y luego bajar la cortina definitivamente a la pata industrial (producción de solventes), para solamente quedarse con el giro del negocio logístico del puerto de Campana en Buenos Aires.