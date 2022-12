Firmeza renovada en los mercados de los granos y récord local en colza

El mercado internacional de los granos venía en un gradual ajuste, liderado por el trigo por la abundancia de exportaciones desde Rusia y Ucrania, pero sin embargo en esta semana el mercado recuperó firmeza, como es frecuente por noticias que llegaron desde China.

De ese modo las cotizaciones que arrancaron el lunes a la baja en trigo, equilibradas en maíz, subieron en soja por fuertes compras de China en Estados Unidos.

Por otra parte, los anuncios del gobierno de China de flexibilizaciones en su política de covid cero también generó un marco favorable que fue capitalizado principalmente por la soja, pero que también frenó la caída del trigo.

Con los cultivos del hemisferio Norte ya prácticamente totalmente cosechados, las miradas se vuelven en lo productivo al Mercosur, donde se ve un buen panorama productivo en Brasil, complicaciones por sequía en Argentina y en el balance un abastecimiento correcto.

Pero el mercado tuvo razones para subir porque se espera una decisión importante de Estados Unidos de elevar al 15% la mezcla máxima permitida en biocombustibles.

La salida del petróleo da un paso más, pero la medida fue aceptada por el sector petrolero porque en cierto sentido prolonga la lógica del motor a combustión.

Más biocombustibles es interpretado por el mercado como más demanda por granos para elaborarlos, así que el anuncio generó subas.

De todos modos, en materia de precios lo más destacado está en el arroz, que ascendió un escalón importante esta semana en Brasil (pero también en Asia) y pasó de US$ 15 a US$ 17 por bolsa de 50 kilos.

Se trata de un estímulo importante para los productores uruguayos que tienen un costo muy alto como manifestaron en la asamblea anual de socios realizada esta semana.

Por soja las referencias al cierre de la semana se ubican sobre US$ 525 por tonelada, en tanto por colza se ubican sobre US$ 510.

Juan Samuelle

Rendimientos mejores a los esperados hace algunas semanas, en colza.

El trigo se sigue negociando entre US$ 310 y US$ 315 por tonelada, en tanto el maíz cotiza sobre los US$ 300 por tonelada y la cebada sobre US$ 280 por tonelada para la exportación y US$ 270 para malteo.

Sigue avanzando la cosecha de cultivos de invierno, que será récord en volumen de producción e histórica porque se ha confirmado a través de los datos satelitales de la gremial de semilleristas Urupov que el área de colza supera por primera vez y largamente las 300 mil hectáreas, lo que la convierte por primera vez en el principal cultivo de invierno de Uruguay.

Eso, sumado a la ampliación industrial de Maltería Oriental, llevan a pensar que el área de cultivos de invierno de Uruguay en 2023 volverá a ser récord, tras las más de 750 mil hectáreas sembradas este año (eso con base en datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca).

