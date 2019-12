Fiscal imputó a los cuatro detenidos por la mayor incautación de droga en el país

El fiscal Enrique Rodríguez imputó este sábado a las cuatro personas que estaban detenidas luego de la incautación de cocaína en el puerto, por delito de tenencia y exportación en grado de tentativa.

La cocaína estaba distribuida en dos contenedores de soja que tenían como destino final la ciudad de Lomé, capital de Togo, en África subsahariana, y el total que intentó exportarse era de casi seis toneladas, lo que la convirtió en la mayor incautación de droga de la historia de Uruguay.

El viernes Rodríguez tenía detenidos al empresario Luis Gastón Murialdo Garrone, propietario del establecimiento rural Las Camelias en donde fue cargada la droga, y su hijo, y a dos empleados de Murialdo, quienes fueron interrogados este sábado.

El abogado Enrique Moller, que ejerce la defensa de Murialdo Garrone, explicó que se dictaron medidas de prisión preventiva de 180 días en el caso de su defendido, de 90 días para su hijo, representado por una abogada que no dio declaraciones ni dijo su nombre, y de 60 días para los dos peones rurales cuyos casos asumió la Defensoría de Oficio.

La investigación está en pleno desarrollo y hasta ahora se han allanado algunas propiedades del dueño de Las Camelias, además el fiscal Rodríguez solicitó pericias en los celulares y computadoras.

Moller indicó que "mi cliente no tiene explicación para todo esto, es lo que ha venido sosteniendo y eso es parte de lo que tendrá que hacer el Ministerio Público al seguir adelante con la investigación" para determinar como pudo llegar la droga.

El fiscal Rodríguez señaló el viernes al ser consultado acerca de si el empresario y su hijo –a quienes interrogó durante varias horas – se declaraban inocentes o culpables, que “la confesión tiene cada vez menos importancia”, dada la cantidad de pruebas con las que cuenta. Y ante la misma consulta, el abogado defensor de Murialdo, Moller, aseguró a El Observador que su cliente "no entiende cómo la droga llegó ahí", lo que reiteró en la audiencia de imputación de este sábado.

Moller apuntó que en esta instancia del caso "es muy difícil poder recurrir para ver si tenemos razón o no, hay que esperar el desarrollo para ir trabajando sobre la base del juicio, y ahí se verá donde sale a luz la verdad del tema".

El caso

Uno de los primeros datos que habían surgido tras las primeras indagaciones fue la ubicación de la chacra en el kilómetro 292 de la ruta 21, cerca de Dolores, Soriano. Ese lugar, un predio dedicado a la plantación de soja, fue allanado por efectivos de la brigada antinarcóticos, quienes encontraron allí cerca de 1.400 kilos de cocaína –distribuidos en 1.300 ladrillos–, que se sumaban a los 4.418 kilos de la misma droga incautados en el puerto de Montevideo.

Según aseguraron las fuentes de la investigación, un equipo de inspección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca aprobó la mercadería cargada en Las Camelias, y les colocó a los cuatro –incluyendo a los dos con la droga– los precintos correspondientes.

Cuando los efectivos de la brigada antinarcóticos llegaron a Las Camelias sobre el mediodía, se encontraba allí el hijo de Murialdo, quien dijo a los policías que no sabía nada sobre lo ocurrido, y se fue antes de que la inspección policial terminara, de acuerdo al relato de los informantes.

En el establecimiento, había además cerca de “media docena” de empleados –entre los que estaban los dos luego detenidos–, que también aseguraron desconocer el caso.

Los peones, explicó Moller este sábado, "estaban durmiendo a eso de la una de la mañana (del viernes) cuando recibieron un llamado para que sacaran unos bolsones que había con la harina de soja, los cargaron y cuando se iban los detienen en el camino porque la policía los estaba observando".

El hijo del dueño se fue hasta Montevideo, en donde se encontró con su padre –prófugo de la Justicia hasta ese momento–, y ambos se entregaron en la fiscalía de Cerrito y Misiones sobre 16:00 horas. Al joven, de 19 años, no se lo detuvo en el predio de Soriano porque “la fiscalía no tenía elementos para solicitar la detención”, dijeron las fuentes.

Sin embargo, los allanamientos en Las Camelias continuaron y fueron encontrados los 1.400 kilos más de cocaína restantes, aproximadamente.

Según las estimaciones realizadas por la dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), el valor de toda la droga incautada ronda los US$ 230 millones en el mercado europeo, y unos US$ 40 millones valuados en el mercado local. Aunque para el director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, la suma supera los US$ 1.000 millones.

Los detenidos, según informó, Moller, serán trasladados a la cárcel central de Punta Rieles para luego ser derivados a otros centros penitenciarios. "Pedí al Estado que fuera muy cuidadoso porque se trata de 6.000 kilos de cocaína, el cargamento más grande de la historia, y mi cliente no es el dueño de lo que se incautó y puede haber otros intereses por detrás".

Por las fechas en que ocurrió el caso, Moller piensa que en principio habrá que esperar hasta febrero para la continuación del proceso. El delito que se imputó es excarcelable "pero hay que ver cómo se desarrolla todo esto".

El abogado de Murialdo Garrone afirmó que esta era la segunda exportación que realizaba su cliente a Lomé. En la anterior, que consistió en seis contenedores, "salió toda limpia y cuando se fue hacer esta segunda fue donde hubo el problema". Negó que el cargamento anterior forme parte de la investigación. "Se controló todo y no hubo problemas, por lo menos por el momento.

Es lo que hay jasta el momento}Los peones la defensorai de ofico y el hijo por una abogada

El gutraimos es excarlable pero hay que ver comose desarrollo todo esto, en principio hay que espear hasta febrero

Carcel central de punta rieles, yo pedi que el estado tenga el mayor cuidado 600 kilos la mas grande de es la hisotira, el noes ueño eso que es incauto y puede haber otros intereses por detrás

Exportaciones anteriores, }mi lciente hizo una expoertacion anterior, que salió fue toda via, seis contendeores

Todo se controlo