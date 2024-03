Fiscal Sandra Fleitas investigará la denuncia de mujer trans a Yamandú Orsi

La denuncia de una mujer trans por agresión física al precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, será investigada por la fiscal de Segundo Turno de Ciudad de la Costa, Sandra Fleitas.

Este miércoles, en horas de la madrugada, una mujer trans de 42 años denunció al exintendente de Canelones y precandidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, por un supuesto episodio de violencia física ocurrido en el año 2014.

La oficina de Dirección, Priorización y Asignación (DPA) asignó a esta fiscalía el caso debido a que la mujer trans denunció que la presunta agresión fue en el Parque Roosevelt, que es en la zona de Canelones.

Además se tomó en cuenta cuando fue que se hizo la denuncia, que era esta fiscalía la que estaba de turno.

"La DPA según el relato de los hechos encuadró la denuncia como una denuncia de lesiones", comunicaron desde Fiscalía Generla de la Nación.

La fiscal Fleitas se había pedido licencia anteriormente por el trabajo del Tribunal de Concurso.

Consultada acerca de cómo se dieron los hechos, la denunciante respondió: “Los primeros días de junio del año 2014 me encontraba trabajando en inmediaciones del Parque Roosevelt cuando me para un hombre, que circulaba en un auto negro con vidrios oscuros, y me consulta por el costo de mis servicios. Le dije $ 200 por un oral y este señor me dice que me suba al auto. Me subí, comencé a realizarle sexo oral, noté que este señor no tenía erección y que tenía olor a alcohol", de acuerdo al documento oficial al que accedió Montevideo Portal.

"Supuse que era por eso, continué unos diez minutos y le dije que me pagara, que me iba a bajar porque tenía que continuar trabajando”, agregó.

En ese momento, según relata la denunciante, él le "dijo ‘no te vas a bajar, tenés que terminar lo que empezaste’. Le dije que no iba a estar dos horas dentro del auto si él no tenía erección, que si quería que me quedara en el auto tenía que pagarme más por todo el tiempo que quería que me quedara. Este hombre levanta la voz diciendo: ‘sos una atrevida, no te voy a pagar nada’. Me toma por los pelos, a la altura de la nuca, y me da un cabezazo en la nariz. Abrió la puerta del auto y me empujó hacia afuera".