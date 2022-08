Los pasos del meganarco Marset en Uruguay: el homicidio que propició su partida y el caso que lo puso bajo la lupa

El “gerente de la Hidrovía” –como definió a Sebastián Marset el jefe de los fiscales Antidrogas de Paraguay, Marco Alcaraz– fue indagado por 23 delitos en territorio uruguayo, según un registro al que accedió El Observador. Pero actualmente está en la mira del fiscal Diego Pérez por la amenaza a la fiscal antidrogas Mónica Ferrero, y por el atentado a la Brigada Antinarcóticos de Montevideo.



Uno de los mensajes amenazante a Ferrero salió desde el celular del hijo del contratista de fútbol, Gerardo Arias. Ambos fueron condenados por portar armas en lugares públicos. El otro mensaje fue enviado desde un teléfono geolocalizado en Perú. La amenaza estaba firmada por el grupo PCU (Primer Cartel Uruguayo), la banda narco que opera en América del Sur y que presuntamente lidera Marset.





“Estamos un poquito enojados como ve con la parte de narcóticos! Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo”, decía el mensaje de WhatsApp en alusión a la granada que explotó en la Brigada Antidrogas el 9 de mayo de 2020. A Ferrero le decían: “Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar, a partir de ahí no va a haber atentados ni contra las entidades, a cargo de usted, ni contra usted! Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros”. El fiscal Diego Pérez continúa reuniendo evidencias para poder vincularlo con ese caso.



En marzo del año pasado fue capturado Rodrigo “Loli” Fontana, un hombre también vinculado a las amenazas y al que los investigadores consideran el hombre de referencia de Marset en Uruguay. Está preso en Brasil y fue la fiscal de Rivera Alejandra Domínguez quien pidió su extradición a Uruguay. Esta semana, la agrupación amenazó a Domínguez, quien ahora lleva custodia policial. Marset además es señalado por la fiscalía colombiana como el autor intelectual del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien llevó adelante el operativo antidrogas más grande del país.

Historial delictivo

Son dos jóvenes muy sufridos en sus vidas, pero con una familia que con esfuerzo formaron”, planteó María Cristina Gutiérrez, abogada de Marset, cuando quiso en 2018 sacarlo de la cárcel donde cumplía prisión preventiva por homicidio. Pero esta no era la primera mancha que Marset tenía en su expediente judicial. En 2012, a los 20 años, había sido procesado por un delito de receptación. Al año siguiente, en setiembre, por tenencia de estupefacientes y en octubre, por tráfico.



Saltó al negocio narco de las grandes ligas cuando viajó a Paraguay en 2019. “Desde chico se notaba que pintaba para crack”, ironizó, en diálogo con El Observador, un operador judicial que tuvo la oportunidad de encarcelarlo por algunos de esos delitos y que aludió a la fachada de Marset, que durante un tiempo jugó al fútbol en Paraguay.



En territorio nacional fue la Operación Halcones la que lo puso bajo la lupa de las autoridades que se abocan a la lucha contra el narcotráfico. A través de vigilancia electrónica, la Fiscalía de Mónica Ferrero, pudo detectar en el año 2013 que Marset junto a otro hombre transportaban marihuana de Bella Unión a Montevideo. También participaba la pareja del meganarco. Mientras el otro hombre conducía, Marset en otro auto le hacía de “puntero” en la ruta, según la sentencia de condena a la que accedió El Observador.



Luego, los hombres acordaron traer un cargamento desde Argentina. La mujer y el socio de Marset viajaron a Buenos Aires y concretaron el negocio en el microcentro porteño. Una vez de vuelta en el país, Marset volvió a hacer de puntero y se dirigieron a una estación de servicio en Mercedes, donde fueron detenidos por la policía con tres valijas, cuatro conservadoras y tres cajas de cartón conteniendo ladrillos de sustancia vegetal que resultó ser marihuana. En 2015 fueron condenados ellos tres y dos personas más que vendían al menudeo.





En 2018 se le imputó el cargo más grave y cuyo sobreseimiento lo hizo desembarcar en Paraguay. La fiscal de Atlántida Darviña Viera lo acusó de haber matado a su mejor amigo de la infancia por un problema de drogas. La víctima, que el 14 de agosto de ese año había ido a cenar con su cuñado, empezó a chatear con Marset después de cenar y lo citó para juntarse en el complejo de Las Toscas en donde vivía quien luego resultó asesinado.



Le pidió al cuñado que lo esperara en el auto y cuando se estaba cambiando de asiento, sintió un fuerte ruido y vio a un hombre disparándole a la víctima. Declaró no poder ver su cara porque estaba demasiado oscuro. El hombre pidió no morir en la calle, pero según su cuñado no dijo quién le disparó.



La fiscalía pidió el sobreseimiento de Marset más de un año después por falta de pruebas, aunque según fuentes de la causa, ocurrió porque Marset entendía que la víctima lo había robado.



La Policía vincula también su organización a por lo menos tres operativos ocurridos entre 2020 y 2021. El denominado Bagdad (febrero 2020) cuando se incautaron 347 kilos de pastabase y 206 kg de cocaína, que habían sido tirados por una avioneta en Artigas, la operación Árabe (marzo 2021) donde hallaron más de 600 kg de cocaína y la Operación La Niña donde incautaron dinero y pistolas.