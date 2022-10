Forlán sobre Valverde: "Está en un grandísimo equipo y se lo nota bien"

El Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010, Diego Forlán, expresó su preocupación por la posible conformación de la línea defensiva para el Mundial de Qatar 2022 que comienza el 20 de noviembre y también habló sobre el momento que atraviesa Federico Valverde en Real Madrid.

"Hay que ver de qué manera se compone el plantel, las selecciones tienen ahora la ventaja de tener más jugadores que antes. Uruguay es competitivo, por más que puedan haber algunas bajas sensibles dentro de lo que es los 11 que pueden llegar a ser los titulares. Pero igual hay buenos jugadores, hay jugadores que están en un grandísimo nivel y las expectativas son buenas", dijo Forlán en Desayunos Informales que se emite por La Tele.

"Lo hablé en entrevistas en Argentina y por cómo nos ven a nosotros, tanto en las puntas como en la defensa, en la historia del fútbol no hemos tenido problema. Pero hoy en día, estar con la línea de cuatro en un momento donde no sabés quiénes son los que van a ser titulares y más aquellos que uno pensaba que podían llegar a estar en esa línea de cuatro... Y obviamente lo que es ofensivamente, están teniendo actividad pero no dejan de tener la actividad que tienen. Habrá que ver la manera que llegan, administrar los minutos. Pero igual ofensivamente no es el problema. Tampoco creo que sea un problema defensivo, pero obviamente querés llegar al Mundial con todas las armas", analizó Forlán.

Consultado sobre el momento notable que atraviesa Federico Valverde en Real Madrid, Forlán opinó: "Lo veo espectacular, partido a partido creciendo. Está en un grandísimo equipo y se lo nota bien, físicamente, técnicamente. El gol que hizo el otro día fue un golazo que demuestra la confianza que tiene en este momento y nos viene bárbaro".

Por último, Forlán habló de lo que será el último Mundial para Luis Suárez y Edinson Cavani, basado en su experiencia vivida en Brasil 2014: "Conociéndolos a Suárez y Cavani, no tanto personalmente sino por haber compartido con ellos, creo que lo van a disfrutar sabiendo que es un privilegio para ellos jugar otro Mundial. No creo que lo vayan a ver como que 'este es mi último Mundial y tiene que ser perfecto', porque si van de esa manera capaz que es más complicado. Creo que lo van a tomar cómo es: un Mundial con la selección, el privilegio de poder estar en un Mundial a la edad que lo van a jugar, que no es fácil para cualquier jugador. Eso habla del cuidado y el trabajo y lo profesionales que son. Son inteligentes y han demostrado su experiencia y la manera en que se manejan. Entonces lo van a tomar de esa manera, disfrutar partido a partido y después verán hasta dónde llega Uruguay".