Diego Forlán habló sobre el delicado momento de la selección y contó sobre el apodo de Valverde

Diego Forlán dijo que la selección de Uruguay está un momento delicado a un mes del Mundial de Qatar 2022, por las lesiones en la defensa y por la situación de los delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani.

En una entrevista que brindó este miércoles a ESPN, el exfutbolista y mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010, fue consultado cómo veía Uruguay y respondió:

"En este momento, tema delicado porque no nos pasó nunca que la línea de cuatro que es la base de todo, está en una incertidumbre. Godín lleva un año sin jugar, más la edad que tiene, y es un jugador muy importante para la selección dentro y fuera de la cancha, es el capitán. Araujo es muy difícil... Josema juega pero hay que tener cuidado, uno lo ve como hincha y dice tené cuidado, pero el Cholo Simeone lo quiere usar, no se va a preocupar si llega o no, más ahora con los resultados de la Champions necesita ganar. Coates salió el otro día con alguna molestia pero dentro de todo es algo leve", manifestó.

Forlán en su época de futbolista

Forlán indicó que en el mediocampo Uruguay está muy bien y recordó a Federico Valverde, figura del Real Madrid: "Tuve la suerte de verlo debutar a los 17 años en Peñarol. Para mi va a ser siempre Pajarito" y contó que le decían así porque "no era alto y tenía una voz finita, era más tímido, hoy es más suelto".

Respecto a la situación de los atacantes, Forlán manifestó: "Lucho (Suárez) está bien, pero tiene 35 años y Edi lo mismo; el otro día salió, hizo dos goles, tenía una inactividad importante. Pero si vas a un Mundial que está el caso de Godín que jugó poco y nada, la situación de dos grandes delanteros que dieron mucho y van a seguir dando, ¿cómo le gestionas los minutos? Porque al nivel que vas a jugar ahí, es una intensidad importante; que la tienen, pero hay que ver si la tienen para los 90 minutos como la tenían en 2018, 2014 y 2010 o si tenés que gestionar de una manera diferente. Ahí va el armado del equipo, porque también tenés a Núñez", indicó.