Frente Amplio pide la salida de Ache y Maciel tras la divulgación de chats sobre peligrosidad de Marset

La mesa política del Frente Amplio pidió por la salida de la vicecanciller, Carolina Ache y del subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, tras la divulgación de los chats donde Maciel le advertía a Ache sobre la peligrosidad del narcotraficante Sebastian Marsert, previo a la expedición de su pasaporte uruguayo con el que logró salir de prisión de Emiratos Árabes Unidos.

"Ya lo habíamos dicho en la interpelación. Creemos que tantos los ministros de Relaciones Exteriores y de Interior no deberían estar en sus cargos. Pero con estos nuevos chats, por lo menos, queda claro que los subsecretarios no deberían continuar en sus cargos", dijo el senador frenteamplista, Mario Bergara este miércoles en rueda de prensa.

"Su rol fue muy nítido, muy explícito. En el caso de la vicecanciller es muy claro. El del subsecretario de Interior también porque en el fondo el pasaporte lo termina expidiendo el Ministerio del Interior, aún cuando ellos mismos pensaban que era un narco peligroso y pesado y que sería 'terrible' que quedara liberado por el pasaporte. Son gestiones que hacen que realmente, en nuestra visión, no puedan continuar", aseguró.

A su vez, el senador dijo que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, miente al decir que no había posibilidad de no otorgarle el pasaporte a Marset. "Acá lo que hay son decisiones políticas de haber dado un pasaporte cuando podía no haberse dado. Nuevamente el presidente repite, pensando que por repetir se transforma en verdad, cuando no es así, que estaban obligados a dar el pasaporte a Marset. Eso es falso. Lo fundamentamos en la interpelación. El propio decreto de 2014 habilitaba a no entregar el pasaporte", aseguró.

"Hubo decisiones políticas que involucran a Cancillería, al Ministerio del Interior, en donde los dos viceministros tuvieron roles cruciales en este intercambio, además de la reunión de la vicecanciller con el abogado de Marset unos poquitos días antes de que se le enviara, exprés con un mecanismo excepcional, el pasaporte a Marset. Hay responsabilidades políticas y creemos entonces que debe haber consecuencias políticas", sentenció.

A su vez, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, también pidió la renuncia de los ministros tanto de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo como el de Interior, Luis Alberto Heber. "Nos preocupa que el presidente Lacalle este subvaluando los problemas de salud democrática", aseguró. "Ya conocían que era pesado y peligroso. Hay una negligencia increíble". "En este país no renuncia nadie y cuando hay problemas de esta institucionalidad ya no tendrían que estar ni los ministros por lo cuál el Frente Amplio considera que deben renunciar o el presidente debe pedirles la renuncia". "Si el gobierno no toma esas medidas se hará cargo de una salud democrática que irá empeorando", agregó.

El subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, advirtió en los primeros días de noviembre de 2021 a la vicecanciller Carolina Ache sobre la peligrosidad del narcotraficante Sebastián Marset, que por entonces estaba detenido en una cárcel de Dubái y buscaba conseguir un pasaporte uruguayo.

La conversación que mantuvieron Ache y Maciel comienza con un mensaje del jerarca de Interior. “Hola Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco muy peligroso y pesado. (Queremos) saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible”, escribió Maciel el 3 de noviembre de 2021.

“Hola, dale te averiguo. Beso”, respondió Ache.

Las conversaciones, según informó La Diaria y confirmó El Observador, surgen del expediente que está tratando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al cual el Frente Amplió apeló para exigir toda la documentación del narcotraficante que fue liberado en Emiratos Árabes Unidos por tener documentos uruguayos y una carta consular de la Embajada de Uruguay en ese país. Esta había sido solicitada por el abogado Alejandro Balbi y fue presentada el 31 de octubre de 2021.

Lacalle Pou se refirió este martes al tema y dijo que el tema "se va a dilucidar en la justicia". "Tiene todos los elementos, la investigación administrativa por parte de cancillería y tiene los elementos por lo cual a mi me genera tranquilidad de que no hubo ocultamiento y que se dijo la verdad", aseguró.

Para Lacalle, "lamentablemente", correspondía darle el pasaporte a Marset pese a los intercambios entre Maciel y Ache. "Lamentablemente, acorde a derecho, había que darle el pasaporte", sostuvo.