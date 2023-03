Gabriel Pereyra y Santiago González se cruzaron en TV: "Ni vos ni yo somos dos idiotas"

El periodista Gabriel Pereyra entrevistó este miércoles a Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, por el programa En la mira (VTV).

La conversación entre ambos terminó con varios cruces por temas como el desplazamiento de Richard Marcenal, jefe de Policía de Durazno, y de varios jefes de policía durante la actual administración, además de la investigación sobre la actividad del narco Gerardo González Valencia en la cárcel y la implicancia del exdirector de Policía Mario Layera.

La entrevista se tensionó luego de que el programa se contactara por teléfono con el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, a quien Pereya consultó sobre los posibles cambios en el nombre de los delitos en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP).

El periodista de VTV y Radio Sarandí acusó que en Durazno se maquillaba el nombre de los delitos, hecho por el que Marcenal es investigado. Pereyra recordó que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo ante el Parlamento por este caso que los fiscales son quienes tienen la última palabra en esta materia, pero Rosa desmintió esa situación.

Durazno y los delitos maquillados

Al terminar el contacto con Rosa, Pereya le volvió a preguntar a González quién nombra a los delitos en el SGSP, y recordó que "(Fabricio) Fagúndez (al frente del Sistema de Gestión) tuvo que decirle al mano derecha de Marcenal que no fuera tan atrevido y que no le pidiera cambiar el nombre de un delito", y luego afirmó que Marcenal había sido desplazado como jefe de Durazno porque era investigado, pero el director de Interior lo negó.

Gabriel Pereyra (GP): Ustedes están faltando a la verdad.

Santiago González (SG): Yo no falto a la verdad. Me invitaste a una entrevista que hiciste una sub entrevista, que me lo podrías haber comunicado.

GP: ¿Por qué te tengo que comunicar? ¿Te molesta que hayas quedado en evidencia?

En el medio de la discusión González le dijo a Pereyra: "Hablás solo. Es el único periodista que me tocó en la vida que habla solo".

"El SGSP tiene muchos controles. Un policía de Durazno, el que puso en la primera de cambio, no termina diciendo 'eso está perfecto'. Lo puede modificar un equipo que controla constantemente a ver si ese hecho es igual a lo que pasó, y si el nombre que lleva al hecho es igual al que hay que poner. Son controles sobre controles", explicó en ese momento González, luego de que Pereyra le dijera que hable.

Luego el director de Convivencia volvió a apuntar contra Pereyra: "Si tú querés decir, porque es lo que querés decir, que nosotros manipulamos datos, yo te digo que no, bajo ningún punto de vista. Yo sé que no, pero tu crees que sí".

El conductor de En la Mira le mostró un caso de un asalto de una persona a un local con un arma de fuego, que según Pereyra "es una rapiña", algo que cree "lo sabe cualquiera", pero estaba caratulado como un "hurto". "Hay otro que lo analiza, lo ve, lo chequea y lo puede corregir, Gabriel. Tu crees que esto es una anarquía que no manda nadie, y (que) nosotros queremos bajar los delitos mintiendo", criticó por su parte González.

El jerarca le recriminó a Pereyra que ha dicho "mil veces" que el Ministerio mentía, y negó que lo hicieran, tanto la cartera como Heber. "Sí, pero cuando fue al Parlamento a decir que la última tipificación la ponía el fiscal, ahí tenés a Rosa diciendo que no, que el SGSP registra lo que pone el policía".

La cúpula

"No creo en los policías que ustedes pusieron en muchos lugares, Santiago", le dijo Pereyra al director de Convivencia, luego de ser acusado de no creer en "la institución". González le preguntó si creía que el policía que anotó el caso delictivo que le mostró como un hurto "era el jefe", y Pereyra le respondió que "los jefes que pusieron está uno imputado por el caso Astesiano, está otro indagado por el caso Astesiano".

El periodista le preguntó si no era bueno cambiar a estos jerarcas para que la fiscal Gabriela Fossati, a cargo del caso Astesiano, "pudiera contar con una policía creíble". "Estás siendo indagado y la fiscal tiene que usar como herramienta a la policía que la tiene que investigar siendo su número 1 y su número 2. No me digas que no es complicado para la fiscal".

En ese momento Santiago González criticó el trato mediático que tuvo el caso de Henry De León, director de Fiscalización de Empresas que fue apartado de su cargo por el caso Astesiano, y luego su causa fue archivada. La conversación derivó rápidamente a los cambios de los jefes de policía en la actual administración.

SG: Si fuera por vos habría que correrlos a todos, a todos habría que correrlos. Lo pediste 36 meses.

GP: ¿Cuántos jefes de policía cambiaron desde que arrancó el gobierno?

SG: Los necesarios.

GP: ¿Cuántos? Más o menos 16 entre...

SG: ¿Y cuál es el problema?

GP: Que son ustedes los que pusieron y los tuvieron que correr.

Layera: "Cada uno el grupo de amigos que quiera"

El director de Convivencia apuntó contra Pereyra por entender que dice que "lo mejor" en el Ministerio del Interior "era lo otro", en referencia a la anterior administración frenteamplista, y le espetó que algunas de las anteriores autoridades "ahora están medio involucrados con algunos temitas, que estaría bueno que también se hable".

En específico, González recordó el caso de "el Cuini", Gerardo González Valencia, del que se investigan sus reuniones con el mafioso italiano Rocco Morabito antes de que se fugara de la Cárcel Central en 2019, y la implicancia de Mario Layera, quien en principio declaró en contra del exministro del Interior Eduardo Bonomi.

"¿Te parece bien que le eche el lobo a un ministro que no está? ¿Te parece bueno? ¿Ese es el policía que yo quiero para mi país?", le preguntó el jerarca al periodista.

"Ni siquiera estoy acusando, lo que digo es que la defensa de él, Gabriel, porque ni vos ni yo somos idiotas, estamos hablando bien, correctamente, de cosas que sabemos, ¿a vos te parece correcto que diga 'no, yo no sabía nada'?", le dijo González.

Pereyra quiso interrumpir la declaración del director, pero este continuó: "Yo sé que lo vas a defender, que es amigo tuyo, igual que Leal. Cada uno el grupo de amigos que quiera. Le echó la culpa a Bonomi".

GP: Le dijo que era responsable.

SG: Y él era responsable de hacer denuncia si era empleado público. No lo denunció.