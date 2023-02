Layera ahora apunta al INR como responsable de visitas de González Valencia a Morabito

El exdirector nacional de la Policía Mario Layera apuntó ahora al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y dijo que fue esa la autoridad responsable de autorizar las 13 visitas "conyugales" del narcotraficante Gerardo González Valencia, alias "El Cuini", al mafioso italiano Rocco Morabito antes de su fuga en 2019, y apuntó contra su exdirector Gonzalo Larrosa, actual jefe de Policía de Flores.

La versión de Layera dista de la que presentó en diciembre de 2022 ante el fiscal Ricardo Lackner –que ya no lidera la causa de la fuga de Morabito–, donde afirmó que la decisión de autorizar los traslados de González Valencia fue "política" y se debió a la vulneración de sus derechos humanos, tal como se lo había manifestado el exministro del Interior Eduardo Bonomi. “En el sentido que la da el ministro (la orden de trasladarlo)”, dijo el 15 de diciembre sobre el dirigente del Frente Amplio que falleció en 2022.

"El comisario general Gonzalo Larrosa era el director en el momento que se resuelven las visitas", afirmó Layera en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12), y enfatizó en el hecho que ni él ni ninguna autoridad del INR, a su entender "las personas que adoptaron esa resolución" de las visitas, fueron citados por el caso. "Al menos habría que escucharlos", expresó el exjerarca policial.

Larrosa estuvo a cargo del Instituto desde marzo de 2017 hasta noviembre de 2018. Fue destituido ese mes luego de que se conociera que brindó información falsa respecto a la muerte de un interno.

Sin embargo, el exdirector de la Guardia Republicana Alfredo Clavijo aseguró que Layera era informado sobre los traslados en reuniones de gabinete del Ministerio del Interior. "Cada vez que lo trasladábamos se lo comunicábamos (a Layera)", dijo.

Clavijo también apuntó contra las autoridades del INR y la Cárcel Central, quienes le indicaban los horarios de traslado.

"Por supuesto que estaba al tanto" de "que se iban a efectuar esos traslados", aclaró Layera este martes. Sin embargo, puntualizó que solo estaba enterado de los movimientos, pero no "de las reuniones de González Valencia con Morabito". También enfatizó que no responsabiliza a Bonomi por lo sucedido, ya que "no había ninguna autorización para que (González Valencia) se reuniera" por parte del Ministerio del Interior.

Clavijo aseguró en su declaración a la justicia que el traslado de González Valencia del ex Comcar a la Guardia Republicana fue decidido por Layera. Esto se debió, según el exdirector de la Guardia, a que tras una requisa a su celda se obtuvo información de que estaba teniendo comunicación con el exterior y "gestiones para comprar a la custodia", además de que a raíz de la requisa González Valencia amenazó al ministro Bonomi con que lo iba a colgar de un puente.

Clavijo explicó que "se iba a generar una infraestructura y por eso se instaló un contenedor en la Guardia Republicana" y como el contenedor tenía poca privacidad lo trasladaban a la Cárcel Central para que tuviera ahí la visitas conyugales.

También contó que el narcotraficante pedía tener clases de gimnasia y pidió tener un lugar donde hacer un asado que se le autorizó. Clavijo dijo que esas decisiones las tomaba el INR y que es frecuente que en las celdas del interior haya televisores, y parrillero. "No me pareció extraño", afirmó.

El exdirector de la Policía compartió que "dentro de las circunstancias se tomaron medidas excepcionales" que entiende correspondieron a la situación porque "lograron que fuera extraditado".