Layera apuntó contra Heber: "No es un referente en seguridad para mí"

El exdirector de Policía Nacional, Mario Layera, aseguró que el ministro del Interior Luis Alberto Heber "no es un referente en seguridad" y que este gobierno, incluyendo a Luis Lacalle Pou, se ha dedicado a "juzgar" su accionar.

"El ministro Heber no es un referente en seguridad para mí y no me asombra que considere increíbles mis expresiones", afirmó el exjerarca policial entrevistado por VTV Noticias.

Con esa declaración Layera respondió a Heber, quien el domingo consideró "increíbles" las explicaciones que dio el exdirector de Policía Nacional –indagado en la causa de la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito– ante el fiscal Ricardo Lackner.

Tal como informó El País y confirmó El Observador, Layera dijo en una declaración del pasado 15 de diciembre que el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había tomado la decisión "política" de habilitar los traslados de Gerardo González Valencia, alias "El Cuini", desde la sede de Guardia Republicana hacia Cárcel Central para mantener la visita conyugal.

Consultado sobre lo llamativo de que se habilitaran traslados de un preso tan peligroso como González Valencia (hoy extraditado en Estados Unidos), Layera respondió: "Si lo piensa con lógica, se entiende". Y agregó que se trataba de una cuestión de "derechos" que tienen todos los reclusos.

"Estando en la Guardia Republicana alojado se planteó la situación de derecho de parte de las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), de que el sujeto tenía derecho a visitas conyugales y se planteaba que no estaba cómodo en el contenedor que estaba en la Guardia Republicana", afirmó el exjerarca policial.

"Se resuelve en definitiva que reciba la visita conyugal en otro ámbito y ese ámbito iba a ser Cárcel Central", explicó.

Layera también fue consultado por el caso Astesiano, ya que semanas atrás La Diaria informó que el exjefe de custodios presidenciales había recibido el ofrecimiento de recibir información sobre el exdirector de Policía. "Tengo información sobre Mario Layera; si interesa, cuando puedas, llamame", fue el mensaje que recibió Astesiano, que según La Diaria llegó poco después de que Layera se pronunciara en contra de la Ley de Urgente Consideración.

"Habría que preguntarle a Astesiano... Porque no sé hasta dónde llegó y si investigó. Y cuál fue el resultado de esa investigación. Posiblemente yo era considerado una amenaza para el gobierno, supongo", sostuvo Layera.

Y agregó: "Astesiano sigue la regla general, porque desde el principio este gobierno, con su presidente y su ministro del Interior, han juzgado mi accionar anterior".