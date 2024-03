Ganado gordo y el de reposición con flechas hacia arriba en los precios

El rally alcista de la última semana y media disparó los precios de los mejores novillos de pasto hasta US$ 3,80 por kilo en cuarta balanza.

La corrección al alza continúa, pero es más gradual.

El clima está del lado de los productores y los valores cierran la semana con flechas hacia arriba, tanto para el gordo como para la reposición.

El escenario es de plena firmeza, con expectativas puestas en la cría y en una temporada de invierno con bajos costos para el engorde.

El novillo gordo bien completo, especial, en promedio ronda los US$ 3,70 por kilo.

Se concretan negocios por encima de ese calor, justificados por la calidad de terminación y el volumen.

Algunas plantas se mantienen en US$ 3,60 el kilo, precio corriente para los novillos generales.

Los negocios por vaca gorda rondan los US$ 3,35 por kilo, aunque esta semana se vendieron lotes excepcionales por hasta US$ 3,50 en lotes especiales.

Las vaquillonas de punta, muy pedidas para el abasto, cotizan US$ 3,50.

Las entradas a planta rondan los 8 a 10 días.

“Veo un mercado estable, con alguna flechita para arriba”, dijo Pablo Sánchez, integrante de Escritorio Walter Hugo Abelenda y directivo de ACG.

“No sé cuánto más va a durar con estos precios porque se viene inflando muy rápido (…) afuera los precios internacionales están iguales, no hay nada que indique que esto vaya a seguir subiendo”, consideró el operador.

La expectativa está puesta en cómo se comportará la oferta de campo en las próximas semanas y si la industria mantendrá el ritmo de faena. Los productores con abundante oferta de comida tienen la llave.

En lo inmediato, luego de la ventana de cuota 481 la actividad industrial quedó debajo de 50 mil cabezas y cierra un febrero más flojo que el primer mes del año.

Fueron 46.348 vacunos los faenados en la semana pasada y en el acumulado anual la faena creció 8%.

Blasina y Asociados

El efecto cuota también se ha visto en el precio de exportación para la carne vacuna, que por segunda semana superó los US$ 4.400 por tonelada.

En los últimos 30 días quedó en US$ 4.229, el más alto desde principios de agosto de 2023, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Mercado de reposición

En la reposición, el escenario se afirma en precio y en demanda, de la mano de la recuperación del gordo, las lluvias y la disponibilidad forrajera.

“Las terneradas se están pagando muy bien. El agua dio tranquilidad”, dijo Sánchez.

Los primeros pasos de la zafra de terneros transitan en condiciones óptimas, con valores destacados en los remates por pantalla de esta semana. Esa categoría promedió US$ 2,44 en Lote 21, una suba de 8% respecto al remate anterior.

En Plaza Rural los teneros se dispararon a US$ 2,76 un salto de 22% comparado con los US$ 2,26 del remate anterior. Al bulto el promedio fue de US$ 488 frente a US$ 450 del remate previo.

Blasina y Asociados

Los lanares están siendo muy demandados en todas las categorías, principalmente los corderos y ovejas hasta 24 kilos.

Las cotizaciones están arriba de US$ 3,20 para el cordero, US$ 2,50 para la oveja y US$ 2,60 para los capones.

La faena de ovinos fue la más alta del año con 25.290 cabezas, seis mil más que la semana anterior.

En lo que va de año se llevan faenadas unos 50.000 lanares menos que el año anterior.