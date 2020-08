Gary Kagelmacher: en Peñarol nace un caudillo

Tan solo siete partidos le alcanzaron y sobraron para mostrar su estirpe ganadora, su corazón manya y su apego por la causa.

Viajó directamente de Europa a Los Ángeles en enero pasado y fue de los últimos en llegar a la pretemporada e incluso, en el primer encuentro oficial del año ante Cerro, no fue titular. Pero cuando se lesionó Fabricio Formiliano el hombro por una mala caída, entró y él solo dio vuelta el partido. Le dio a sus compañeros y al hincha de Peñarol –en ese momento aún se podía jugar con público en las tribunas– esa actitud que necesitaban para ganar.

Empujó desde el fondo, llegó a tener alguna oportunidad de gol y ya en esos 24 minutos que jugó, Gary Kagelmacher demostró para qué había venido.

En aquella oportunidad que vistió por primera vez la camiseta de Peñarol de forma oficial, el encuentro ante Cerro estaba complicado. Iban 1-1, tenían uno menos, debió suplantar a Formiliano por lesión y era su debut. Muchos nervios juntos.

En una entrevista con Referí en el mes de abril, lo recordó así: “El equipo estaba tímido, no sabía qué hacer. Era el primer partido, un poquito de nervios, estaba complicado y allí traté de ordenar, de dar para adelante porque teníamos uno menos. No gané yo el partido, pero fue un extra que los compañeros lo sintieron, sintieron esa energía positiva que les di y cuando todos toman un poquito de esa energía, pasó eso: terminamos jugando mejor con un hombre de menos, ganando el partido y fue fundamental arrancar de esa manera. Me sentí bien conmigo mismo, de haber recibido el cariño del hincha, y de ganar. Porque el debut de un jugador es muy importante: es la primera impresión que se lleva el hincha de uno y tuve la suerte de que haya sido soñado”.

En todos sus años en el fútbol europeo, logró enfrentar a delanteros de la talla de Zlatan Ibrahimovic, Radamel Falcao o al propio Edinson Cavani, quien había sido compañero suyo en la selección nacional juvenil sub 20 que terminó en el tercer puesto del Mundial de Canadá 2007, también con Luis Suárez en aquel plantel.

Peñarol ya había intentado su contratación el año pasado con Diego López como entrenador, pero finalmente no se dio. ¿Qué hizo entonces? Llamó a Diego Forlán –quien se había retirado del fútbol– y le pidió su opinión para saber qué pensaba del club. Obviamente que Forlán le habló muy bien de Peñarol, pero las grandes diferencias económicas que existían en 2019, hicieron que la transacción no fuera posible.

El fútbol y la vida tienen esas cosas. Al año siguiente, fue el propio Forlán quien lo llamó a él –ya como entrenador–, para saber si quería venir al club.

“Estaba cómodo en Europa, en Bélgica era reconocido, tenía mi estatus, pero algo dentro mío me decía que era una oportunidad para venir a Uruguay. Lo hablé con mi señora. Era una señal para pegar la vuelta y darle una oportunidad al país en el que crecí, a mis orígenes. Me había ido muy joven y nunca me había podido mostrar y mucha gente en Uruguay no me conocía. Fue un momento que dije: ‘Es ahora’. Peñarol siempre me gustó desde chico, mi familia es hincha del club y fue un desafío para mí para demostrar que puedo y más que nada con un proyecto con Diego Forlán a la cabeza”, expresó en aquella oportunidad.

Y se animó. Quería jugar en el club del cual era hincha y aprovechó la ocasión que le daban. Claro que eso era solo para firmar contrato, pero luego hay que demostrarlo en la cancha, y el experiente zaguero lo está haciendo muy bien.

Ya ha jugado tanto por derecha como por izquierda en la zaga central y normalmente ha mostrado sus atributos que lo llevan a ser uno de los mejores del equipo.

En abril Gary había dicho que no venía bien el parate debido a la pandemia mundial por coronavirus. “El parate fue negativo porque hay que empezar todo de cero y eso lleva tiempo. Después, los primeros partidos no son los más vistosos y hay que generar otra vez fútbol, automatismo, que va a llevar su tiempo también”, había dicho el zaguero en abril a Referí.

Y sí, los primeros encuentros después de cinco meses sin jugar oficialmente, se hacen sentir, pero de a poco, el equipo va recobrando dinámica, tal como también lo dijo ayer Diego Forlán en conferencia de prensa.

En estos pocos partidos con la camiseta de Peñarol, parece emerger de a poco un caudillo de esos que no abundan.

Tiene don de mando, maneja con criterio la pelota, quita y habilita muy bien a sus compañeros. Hace correctamente los relevos y las transiciones. Por si fuera poco, cuenta con un gran juego aéreo y lo demostró una vez más el domingo contra Boston River, quitando todos los balones que llegaban por esa vía.

A su vez, quizás no muchos repararon en que también aporta en ofensiva: la asistencia a David Terans para el empate clásico del 9 de agosto en el Centenario desde 35 metros, fue suya.

“Diego (Forlán) está haciendo su camino, se rodeó de muchas personas que lo ayudan. Está dando sus primeros pasos y habrá altibajos. Es como todos los que arrancan: en todo lo que hace, va viendo, va testeando jugadores, tácticas y después verá qué es lo que más le conviene al equipo. Tengo mucha confianza en él (…). Va a ser un gran entrenador, hay que darle confianza. Si le damos la confianza y el tiempo que necesita, vamos a ver buenas cosas”, sostuvo el zaguero cuando fue consultado acerca de su entrenador.

Peñarol ha logrado lo que no sucede muy seguido con las contrataciones: consiguió a un futbolista que no solo le brinda seguridad y oficio en su puesto, sino que además, en poco tiempo se transformó en referente del plantel. Si a eso se le suman los buenos aportes que vienen ascendiendo de las divisiones menores, se puede ir conformando un combo interesante.