Fossati denunció un trato desigual de Leodán González para jugadores de River y Nacional

"No lo puedo analizar como un partido normal cuando hay tanta dualidad de criterio, desde el primer minuto hubo dualidad de criterio y de eso no tengo la menor duda porque estaba ahí al lado". En conferencia de prensa, el sábado en el Saroldi, tras perder 3-2 contra Nacional por la quinta fecha del Torneo Apertura, el entrenador de River Plate Jorge Fossati manifestó su bronca por la actuación del arbitraje que encabezó Leodán González quien una vez finalizado el partido lo expulsó.

El lunes el técnico darsenero argumentó su molestia con el arbitraje, denunció que González impuso un tratamiento desigual para los jugadores de Nacional y de River y además denunció que el juez toleró un trato irrespetuoso de un futbolista tricolor al que no identificó.

"Estoy amargado, dolorido, impotente, pero también analítico, tratando de separar las cosas. Me es muy difícil analizar un partido cuando a los árbitros no les ha tocado un buen día lo que desgraciadamente incide en el normal desarrollo del partido y eso hace que no puedas hacer bien tu trabajo. Entonces, tengo que analizar y ponerme a pensar en el próximo rival (miércoles, hora 10.15, Boston River en el Estadio Centenario) y me cuesta hacerlo porque eso hace a parte del análisis y si querés analizar de verdad, objetivamente, por encima del resultado, va todo al análisis", expresó Fossati a Tirando Paredes que se emite por AM1010,

"Cuando tenés que separar, vi un partido donde River jugó bien en el primer tiempo, hizo un muy buen partido, fue más que el rival, pero no repetimos en el segundo tiempo, bajamos la producción. Pero también tengo que analizar en cuánto pudo haber influido lo que desde mi punto de vista fue la dualidad de criterio en las sanciones las cuales vi en el partido y en el video del mismo; desgraciadamente hubo mucha", manifestó.

Fossati dijo que no solo en las sanciones arbitrales González demostró esa dualidad sino también en su trato con los jugadores: "Son cosas que afuera no se notan, pero yo lo vi porque estaba al lado. Esto no se trata de denunciar a nadie, no tengo nada contra el señor Leodán González, es un muchacho joven al que le deseo lo mejor, simplemente hago un comentario de un partido de fútbol. Los que entienden que hay que hablar de fútbol y nada más se equivocan porque no es la forma de contribuir para que las cosas mejoren".

"No quiero dar nombres en particular de los míos ni mucho menos de los rivales; no me gusta mandar en cana a nadie. Pero cuando había alguien de River que hablaba, que se quejaba o que discutía, la respuesta era absolutamente imperativa. Sucedía todo lo contrario con los jugadores rivales. A mí me sacó amarilla porque dije que hice gestos. No sé dirigir con los brazos abajo o con la mano en los bolsillos, lo hago porque es mi forma de expresarme", agregó.

Así se fue el DT de River

"El jugador nota inmediatamente cómo lo tratan y cómo tratan al rival. Hubo un caso muy particular, en que un jugador le hablaba irrespetuosa e imperativamente al árbitro. Esas cosas influyen y las tengo que analizar", dijo Fossati con respecto a un futbolista tricolor al que no nombró.

Sobre las sanciones en particular que lo molestaron dijo: "En la primera jugada del partido hay una agresión sin pelota cuando se iba a ejecutar un córner y viene la pelota en el aire. No había pasado un minuto. Era una jugada mucho más clara para el línea, no tengo idea cómo se llama", dijo sobre el primer asistente Eduardo Aguirre. "No tengo nada personal con nadie, hablo de cosas objetivas que pasaron. Hubo una agresión clarísima sin pelota. ¿Cómo hago yo para creer que el línea no lo vio? Estoy seguro que el cuarto árbitro no lo pudo haber visto porque cuando pasó eso estaba charlando con un alcanzapelotas, dándole alguna instrucción y no estaba mirando al área. Pero se vio clarísimo. Era una agresión sin pelota, y que yo sepa eso es expulsión".

Fossati se refirió así a un codazo que le aplicó Gonzalo Bergessio a Maximiliano Calzada para tomar su posición en el área e ir en busca del primer córner del partido. El DT calificó como "codazo" el golpe que recibió Adrián Leites del argentino Claudio Yacob y también mostró su discrepancia con los minutos adicionados en cada tiempo: "El árbitro adiciona tres minutos en el primer tiempo con el resultado parcial era de 2-1 a favor de River. Había habido una interrupción cuando Leites recibe un codazo y le cortan la ceja. En el segundo tiempo, con el resultado que fue el final (3-2 a favor de Nacional), con todas las interrupciones que hubo por los cambios que fueron 10, dio cuatro minutos. Hasta ahí vemos una dualidad de criterio; es mi análisis".

El extécnico de Peñarol también dio detalles de lo que pasó al final del partido cuando entró gritándole a su dirigido Gonzalo Viera y eso generó su expulsión de parte del juez. "Cuando termina el partido como siempre le pido a Dios que me tranquilice, que no me permita cometer nada fuera de lugar en mi profesión. Me voy yendo a la mitad de la cancha y veo a un jugador que va a protestar y cuando está a un metro del árbitro le pego el grito: 'Vení para acá, vos sabés que no vale la pena'. Y no voy a negar que termino diciendo: ‘¿O vos no te acordás del Parque Central?' Todo dirigiéndome a mi jugador. No iba hacia el árbitro, iba a llevarme a mis jugadores para el túnel. Ahí el árbitro me muestra la tarjeta roja y le voy a pedir que me diga por qué me expulsa".

La expulsión y el diálogo del final

¿A qué partido se refirió Fossati con lo "del Parque Central"? Al que González dirigió el 17 de agosto del año pasado en cancha de Nacional por el Torneo Intermedio. En aquel encuentro, el juez expulsó a Luis Urruti a los 44 minutos por una infracción sobre Rafael García en una decisión exagerada.

"Claro que lo hice por eso", reconoció Fossati. "Que yo recuerde, capaz que me estoy equivocando, porque no tengo nada personal contra nadie, ese fue el último partido que le hizo a River el señor Leodán González, hace un año". Sin embargo, González volvió a arbitrarle a River el 6 de noviembre cuando Progreso derrotó 2-1 a los darseneros en el Saroldi.

Fossati tras el desenlace final

"En aquel partido también tuvimos un arbitraje perjudicial para River, por la expulsión del Tito Urruti a los 44 minutos del primer tiempo que se vio clarito que estuvo mal decretada. En aquel partido no hablé, después del partido no quise hablar, porque el silencio puede más que mil palabras. También sentí en ese partido un abismal trato con los jugadores, lamentablemente pasó, es una amargura que cuesta sacársela, pero desde nuestro lugar de deportista hay que transformarla en energía y rebeldía bien entendida para que nos permita pelear con este tipo de cosas cuyos resultados hacen que sea muy cuesta arriba", concluyó.