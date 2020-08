Forlán y la polémica denuncia: “Me voy a seguir manejando de la misma manera”

Diego Forlán, entrenador de Peñarol, valoró el respaldo de la gremial de entrenadores y dijo que se va a seguir manejando “de la misma manera” pese a que sus declaraciones contra la Comisión de Disciplina de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) derivaron en un nuevo expediente, ahora en el Tribunal de Honor.

Forlán criticó a dos miembros del tribunal de la AUF, a quienes acusó de pretender darle el máximo de sanción por su incidente de marzo con el línea Martín Soppi, por sus condiciones de hinchas de Nacional y Defensor Sporting, y los acusó de falta de profesionalismo.

El técnico de Peñarol fue consultado en la conferencia de prensa sobre el respaldo de sus colegas y respondió: “Sobre el comunicado hablé con Ariel Longo (presidente de la gremial), me sorprendió que hayan hecho ese comunicado y le agradecí. Es importante el apoyo de los entrenadores. De la situación no vale la pena hablar nada. Ya está todo dicho. Nos conocemos todos. Me conocen bien, saben cómo soy y cómo me manejo y me voy a seguir manejando de la misma manera. Uno tiene que tratar de mejorar día a día como persona y como profesional”.

A la hora de hablar del triunfo sobre Boston River, que permitió que el equipo se ubicara como uno de los escoltas del líder Rentistas, Forlán comentó: “Lo importante era sumar los tres puntos luego del empate en el clásico. Fueron dos tiempos diferentes, en el primero vi un partido bastante tranquilo, no generamos muchas situaciones y el segundo tiempo fue bueno con la entrada de Facu (Facundo Torres) pero no solo por el gol sino por su debut, el tener un jugador del club, lo que generó dentro de la cancha, lo que necesitábamos. Quiero agradecer a todo el trabajo de las formativas de Peñarol, porque tenemos abajo muy buenos jugadores con un potencial enorme para darles las oportunidades que ellos se merecen”.

Sobre el funcionamiento agregó: “Llevo siete partidos y todo requiere su tiempo, en la vida el tiempo es valioso, y en el fútbol los tiempos son cortos y uno se lo tiene que ganar. Pero poco a poco vamos agarrando dinámica”.

Consultado por la fecha de regreso de Jonathan Urretaviscaya, expresó: “Es difícil decirlo. Va agarrando poco a poco y dependerá mucho de las cargas, pero creo que no falta mucho”.

Forlán concluyó diciendo que su próximo rival, Deportivo Maldonado, “es complicado, como lo demostró ante Wanderers, llegando a remontar un resultado que podría haber sido diferente. Está todo muy parejo para todos, faltan muchos puntos para jugar y con poco tiempo de descanso”.