Giovanni González: "Ser jugador de Peñarol no es para cualquiera"

Giovanni González dejó atrás dos desgarros que le impidieron el rodaje necesario para afianzarse como titular en Peñarol. Fue la carta sorpresiva que se jugó Diego López para encarar el clásico después de marcar un golazo contra Fénix y ratificó su titularidad contra Progreso en la conquista del Torneo Clausura.

A los 24 años, el hijo del Juanchi González, ex Basáñez y Nacional, volvió muy enchufado y ya dejó atrás los festejos del sábado –y del domingo– para pensar en el partido ante Defensor Sporting del domingo.

Es consciente de que esta vez no se les puede volver a escapar la ventaja que tienen en la Tabla Anual. Y también que los violetas serán un rival durísimo.

De su regreso, del clásico, de López, del triunfo ante Progreso y de la Tabla Anual,el lateral-volante habló con Referí.

¿Cómo se vivió ese partido tan intenso ante Progreso?

Fue durísmo, Progreso es un rival que tiene una idea bien definida de juego, con grandes jugadores; merecimos hacer el gol antes, pero no quería entrar la pelota, el golero (Sebastián Fuentes) jugó un partidazo pero al final, con justicia, logramos el gol tan buscado. Por eso se festejó muchísimo, por la forma agónica y porque el estadio estaba lleno.

¿Cómo se sintió ese entorno especial que tuvo el Campeón del Siglo?

Hicimos historia en nuestro estadio y nos sentimos muy orgullo. Se festejó por eso, por la gente y por haber sido ahí, pero ya pensamos en la definición del uruguayo.

¿Para usted hubo falta de Marcel Novick en la jugada que terminó en el gol de Maxi Rodríguez?

La vi después y es un choque normal del juego, los dos van a la disputa y Marcel no fue con intención de cometer falta ni fue en forma brusca a buscar la pelota, es un choque normal.

El ingreso de Maxi Rodríguez clarificó mucho el juego, ¿cómo se convive en el día a día con un jugador de esa calidad?

Para mí es un sueño cumplido jugar con fenómenos como Maxi, el Cebolla (Cristian Rodríguez) o el Mota (Walter Gargano), tienen una gran trayectoria y yo los miraba por tele y ahora aprendo de verlos día a día y escuchando sus anécdotas. Tomo como ejemplo al Mota que desde que llegué me hizo sentir como uno más, generamos una relación de amistad muy linda, siempre trata de aconsejarme y es un referente. Cuando él está ordena al equipo y es importantísimo, es un gran compañero y una gran persona que en el vestuario nos aporta muchísimo.

Sufrió dos desgarros desde su llegada a Peñarol, ¿cómo logró sobrellevarlo?

Fueron momentos dificilísimos porque nunca me había pasado de tener dos o tres lesiones seguidas. Fueron momentos muy duros, pero con el apoyo de mi familia, los amigos y los compañeros pude salir adelante. Estoy contento por haber vuelto a tener la chance de estar en la cancha.

Las lesiones fueron ante Atlético Tucumán y Atlético Paranaense, ¿influyó la mayor exigencia del ritmo internacional?

El ritmo es distinto, lo sabe todo el mundo, se juega a otra rapidez tanto con la pelota como en lo mental lo que te exige una concentración al máximo. Pero no se si fue casualidad, si se dio fue por algo y ya no pienso en eso, ahora solo pienso en que estoy recuperado.

¿Cuánto influyó a su favor el hecho de haber retornado con un golazo ante Fénix?

Para todo jugador es muy motivador hacer un gol, te da mucha confianza y es muy lindo haber ayudado así al equipo.

Con River hizo solo tres goles pero muy importantes: a Wanderers, a Nacional y a Defensor Sporting, el próximo rival de Peñarol...

Son momentos que no me voy a olvidar nunca, de vez en cuando miro los goles porque son momentos únicos. Estar en un club como Peñarol no es para cualquiera, es un privilegio que trato de disfrutar al máximo con mucha responsabilidad. El gol más lindo que hice fue el de Fénix, fue un gran pase del Cebolla y la agarré de lleno.

Diego López sorprendió incluyéndolo como titular en el clásico y usted fue el mejor del primer tiempo, ¿se cansó en el complemento?

Traté de ayudar en la marca y de atacar colaborando en lo ofensivo para cubrir los espacios que dejaban ellos por los laterales. Intenté dar lo mejor de mí hasta que el físico me aguantó porque hacía mucho que no jugaba un partido de arranque.

¿Cómo cayó Diego López en el plantel?

Muy bien. Tiene una humildad bárbara, es un gran profesional y lo demuestra en las declaraciones que brinda; en el día a día nos da confianza y por ese camino vamos bien.

¿Se siente más cómodo de lateral o de volante?

Yo en River empecé de lateral hasta que (Juan Ramón) Carrasco me probó en el medio y después seguí jugando en esa posición con (Pablo) Tiscornia. Me siento cada vez más cómodo en el puesto.

¿Vio el partido de Nacional contra Atenas el domingo?

Sí. Lo viví con la expectativa de que Atenas pudiera sacar algún punto porque si bien nos preocupamos por nosotros teníamos que esperar algún traspié del rival. Lo tuvo y nos vino muy bien porque logramos la punta de la Anual que es una ventaja deportiva buenísima.

A Nacional le pasó algo similar a Peñarol ante Torque o Rampla Juniors: dejó puntos ante rivales que pelean el descenso.

Es que el Campeonato Uruguayo es un torneo durísimo y el Clausura más porque todos los equipos se juegan todo, o la clasificación a las copas o el descenso. Este torneo ha sido un claro ejemplo, cualquiera le gana a cualquiera. Nosotros supimos tener la punta de la Anual y no lo supimos aprovechar porque la perdimos rápidamente, pero esta vez esperamos aprovecharla para ir de otra forma a la definición.

Defensor Sporting va a tener bajas importantes para el domingo, ¿cómo ve ese partido tan decisivo?

Defensor es un club al que considero después de nosotros y Nacional como de los más grandes de Uruguay. Lo demuestra campeonato tras campeonato, siempre saca alguna revelación, tiene un entrenador muy inteligente para plantear los partidos. Entonces tenemos que jugar el partido como corresponde, corregir los errores que hemos tenido en los últimos partidos para que no vuelvan a suceder.

El hecho de que Nacional juegue Copa Sudamericana, ¿es una motivación extra que ustedes no tienen o les puede jugar en contra por el aspecto físico?

Es un poco de las dos cosas, una motivación extra que conlleva un gran desgaste físico. De todos modos cuentan con un plantel muy amplio y ya demostraron que pueden rotarlo.

Su padre, Juan González, ¿lo sigue de cerca en este paso por Peñarol?

¡Claro! Está muy orgulloso y feliz de los pasitos que voy dando, me acompaña a todos los partidos así esté en el banco o no esté convocado. Siempre va con mi madre y con mi hermano y es fundamental tener su apoyo.