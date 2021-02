Gobierno uruguayo prepara nueva emisión global en pesos y explora emisión de un bono verde

El gobierno evalúa la emisión de un bono global en moneda local, con el objetivo de "apuntalar el desarrollo del mercado de bonos en pesos uruguayos", y mantener un peso estable en el índice de JP Morgan GBI-EM, informó este lunes la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su reporte trimestral de deuda soberana.

"Si bien los rendimientos de los bonos globales en pesos nominales con vencimientos en 2022 y 2028 han comprimido, siguen siendo los más altos dentro del GBI-EM", dice el informe.

En 2021 las necesidades de financiamiento del gobierno central se estiman en US$ 4.355 millones. Las cifras incluyen US$ 1.534 millones en amortizaciones de bonos y préstamos con organismos multilaterales, y US$ 1.546 millones para pago de intereses.

Del monto total de dinero, hay aproximadamente US$ 3.650 millones que se planean conseguir mediante la colocación de bonos internacionales y otros emitidos en el mercado doméstico. Las otras fuentes de financiamiento serán los créditos de organismos internacionales (US$ 550 millones) y el resto corresponde a otros activos.

El total de endeudamiento neto proyectado para 2021 es de US$ 2.241 millones, por debajo del límite fijado por ley, se explica.

Condiciones “muy favorables” para emitir

El gerente de inversiones de HSBC, Carlos Saccone, dijo a El Observador que las condiciones para emitir son “muy favorables”, dado que “hay mucho apetito global por deuda emergente”.

En ese sentido, destacó que los bonos del tesoro de EEUU a 30 años están rindiendo menos de 2%. “Esto exacerba la búsqueda de retornos. Es un poco lo que paso hace 10 años aproximadamente”, explicó Saccone.

“Como vienen planteados los próximos meses, el interés de inversores por crédito estable y grado inversor como el de Uruguay existe y el expertise del equipo que maneja deuda pública en el MEF también, por lo que creo que es un buen momento”, dijo.

“Creo que Uruguay debe ahora comenzar a construir y poblar una curva global en pesos nominales, para seguir en el camino de reducción de vulnerabilidades, al menos por exposición a moneda extranjera que se comenzó hace casi 20 años. Con Uruguay 2028 en pesos que rinde apenas por encima de 7%, pienso que un bono a 10,12,15 años en moneda local a 7,5% se colocaría muy exitosamente”, añadió.

De esta forma, Uruguay volvería al mercado internacional, luego que en junio de 2020 y en medio de la pandemia emitiera bonos globales en moneda local (UI) con vencimiento en 2040 por un monto total equivalente a US$ 1.600 millones con una tasa real de 3,875%. Esa vez también reabrió el bono global en dólares con vencimiento en 2031 por US$ 400 millones.

La estrategia 2021

El informe de la UGD explica que uno de los pilares de la estrategia de deuda en 2021 será priorizar el financiamiento en moneda local, tanto en el mercado doméstico como en el mercado internacional.

Adicionalmente, y como parte de la estrategia para incrementar la proporción de deuda del sector público denominada en moneda local, la UGD “continuará buscando condiciones favorables de mercado que permitan la conversión de préstamos con organismos multilaterales denominados en moneda extranjera a moneda local, tanto en pesos nominales como en UI”, dice el informe.

También se incluye la ejecución de operaciones de canje y/o de recompra de instrumentos emitidos por el gobierno, de manera de continuar con la política de extensión de madurez y minimizar el riesgo de refinanciamiento. “Las operaciones de manejo de pasivos también contribuyen a la construcción de bonos de referencia y a incrementar la liquidez de instrumentos ofrecidos regularmente, explica el reporte.

¿Bonos verdes?

Como tercera línea de acción, se menciona integrar el financiamiento sostenible en la estrategia de gestión de deuda tratando de capitalizar, y al mismo tiempo potenciar, las fortalezas de Uruguay en factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés).

“Hacia adelante, el gobierno continuará trabajando hacia una posible emisión, ya sea a través de los modelos de Bono Verde o Social, o de Bono Indexado a la Sostenibilidad”, dice el reporte oficial.

Según Saccone, Uruguay tiene una oportunidad en el campo de bonos verdes. El experto explicó que el segmento está cobrando “mucha fuerza” y en los próximos años va a estar cada vez más presente, dado que son muy buscados por inversores, en función de la paulatina concientización que esta existiendo sobre sustentabilidad.

“Uruguay ha sido líder en tema implementación de energías renovables, por lo que un bono verde uruguayo seguramente sería bien recibido en el mercado. Por otra parte, hace poco Fitch comento que iba a tener en cuenta para sus calificaciones las estrategias de sustentabilidad de los emisores”, destacó Saccone.