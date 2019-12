Graciela Bianchi será presidenta de la República en caso de ausencia de Lacalle Pou y Argimón

Es común que el presidente salga del país para participar en misiones oficiales u otros compromisos asumidos en el exterior. Cada vez que Luis Lacalle Pou se ausente por estas y otras razones, lo sustituirá la vicepresidenta Beatríz Argimón, y quien ocupará el segundo puesto en el gobierno también será una mujer.

Dentro del Partido Nacional, la lista más votada fue la 404, y el primer senador es Álvaro Delgado, quien asumirá el rol de secretario de Presidencia en el próximo gobierno.

La tercera en la línea de sucesión es Graciela Bianchi, actual diputada del sector y exdirectora del liceo Bauzá. Será entonces cuando dos mujeres estén a la cabeza del país, aunque sea momentáneamente.

El artículo 153 de la Constitución establece que "en caso de vacancia definitiva o temporal de la Presidencia de la República, o en razón de licencia, renuncia, cese o muerte del presidente y del vicepresidente en su caso, deberá desempeñarla el senador primer titular de la lista más votada del partido político por el cual fueron electos".

Además, Bianchi podría ejercer la presidencia temporal si Lacalle y Argimón se encuentran fuera del país, como sucedió en 2018 cuando la senadora del MPP, Patricia Ayala, asumió la presidencia durante tres días ante la ausencia de Tabaré Vázquez y Lucía Topolansky.

Bianchi afirmó que en estos días no se dedicó a pensar en estos posibles escenarios –ser vicepresidenta o presidenta temporal–, aunque una vaga idea circulaba por su cabeza cuando algunos de sus correligionarios se lo recordaron en Twitter. "Ni lo comenté con mi familia. Lo sabía porque conozco la Constitución, pero no fue una variable para que estuviera pensando en estos días", dijo en diálogo con El Observador.

Ante esto, dijo sentir "orgullo", pero es "algo normal en un régimen democrático". Sobre la posibilidad de llegar a ejercer la presidencia de forma temporal, sostuvo que el cargo se sustituye "con total tranquilidad y normalidad, sin adoptar medidas para innovar" y agregó que "lo más normal" será "asumir la vicepresidencia si Luis (Lacalle Pou) no está en el país".

En el Senado

La diputada comentó que después de las elecciones no habló con Lacalle Pou porque "son otras las cosas en las que se está trabajando", ya que el presidente electo mantuvo reuniones en estos días con integrantes de la coalición multicolor para delinear el futuro gabinete.

Al respecto, Bianchi aseguró que no ocupará cargos en el Ejecutivo. "No me metería en cosas que no sé. Lo único que sé es sobre educación". Ese Ministerio lo encabezará Pablo da Silveira, con quien la diputada tiene "una excelente relación de amistad".

Bianchi aseguró sentirse cómoda en el rol parlamentario, que repetirá esta vez en la cámara alta. "Me gusta el Senado y se necesita una bancada que respalde al presidente", añadió.

En las elecciones de 2014, Bianchi también había sido electa senadora pero renunció a ese cargo para ocupar una banca en la Cámara de Diputados.