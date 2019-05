Gutiérrez entiende las reglas del mercado y sabe que puede perder piezas

El entrenador de Nacional, Álvaro Gutiérrez, reconoció que en el próximo período de pases puede perder algunas piezas de su plantel, ante la necesidad que tiene el club de vender futbolistas para mejorar su economía.

El técnico entiende que eso puede darse debido al actual momento que vive la institución.

“Si me dicen qué querés, me gustaría quedarme con los mejores futbolistas y reforzar aún más, pero la situación hoy en día no es así. Es lógico que se tengan que vender algunos jugadores”, dijo este martes en declaraciones a Tirando Paredes de radio 1010 AM.

Gutiérrez también señaló que le “preocupa” poder tener un plantel para pelear el Campeonato Uruguayo a fin de año. “Es lo que más me preocupa”, señaló.

El DT sostuvo que desde que regresó a Nacional tuvo bien en claro en las condiciones en que estaba el club, que busca sanear sus arcas, y aceptó trabajar bajo esas condiciones.

También agregó que si llega “una buena oferta” por un jugador, la misma se analizará y posiblemente el futbolista sea transferido.

“No vamos a regalar”

A falta de dos fechas para que termine el Apertura y se ingrese al período de pases, Nacional ya tiene los primeros sondeos por futbolistas de su actual equipo.

El zaguero riverense Felipe Carvalho es uno de los que llamó la atención por sus actuaciones en el Apertura y la Copa y hubo contactos desde México.

También por el lateral juvenil Matías Viña, más precisamente de Atlético Mineiro, que lo enfrentó en la Copa Libertadores. La situación del futbolista tiene la particularidad de que su contrato finaliza a fin de año y ya manifestó que no quiere irse sin que el club reciba dinero en caso de que no renueve y cambie de equipo.

Además, el tricolor tiene a jugadores que pasan por buenos momentos a nivel local como en la Copa Libertadores, como Luis Mejía, Guzmán Corujo, Gabriel Neves, Rodrigo Amaral y Kevin Ramírez, que pueden llamar la atención de algún club que se interese por ellos.

Nacional también tiene en su plantel al juvenil Santiago Rodríguez, una de las grandes promesas, quien disputará el Mundial sub 20 de Polonia, un torneo que tradicionalmente es una gran vidriera para los principales clubes del mundo.

Dicho futbolista recientemente extendió su contrato por tres años en una negociación con su representante, el empresario Pablo Bosseli, que marcó un acercamiento entre él y el presidente José Decurnex, luego de que una asamblea extraordinaria decretara el cese de las relaciones con el contratista en octubre del año pasado, cuando el presidente de la institución era José Luis Rodríguez.

Ante la consulta de posibles bajas, desde la directiva tricolor indicaron a Referí que por ahora solo han recibido sondeos. “No ha llegado nada por escrito, que es lo que pretendemos”, agregaron. “Y tampoco vamos a regalar a nadie”.

Esta situación se da cuando Peñarol acaba de conquistar el Torneo Apertura y tiene media temporada en el bolsillo, lo que lo deja encaminado para llegar al tricampeonato.

Nacional deberá moverse con mucha efectividad en el período de pases para cumplir su objetivo de ganar el Uruguayo y cortar la racha de su eterno rival.