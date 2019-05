Ministerio del Interior pone foco en los dirigentes de fútbol por agravios contra árbitros

El tenor de las declaraciones de los dirigentes de fútbol, y su manejo de las redes sociales, fue uno de los temas centrales que abordaron este lunes los representantes de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) con el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, al que le trasladaron su preocupación por los últimos acontecimientos que los involucraron.

Fernando De los Santos, asesor de la gremial de árbitros, catalogó de positivo el encuentro y reveló a Referí: “Transmitimos a Jorge Vázquez la preocupación que existe por los últimos hechos (declaraciones de dirigentes contra los árbitros, ingreso de hinchas con pancartas a la AUF y pintadas al vehículo de un árbitro) y quedamos en seguir en contacto y retomar la comisión contra la violencia en el deporte”.

De los Santos manifestó a Referí que las autoridades del Ministerio del Interior se comprometieron a realizar una vigilancia del manejo de las redes sociales para evitar situaciones, como las que se viven, de amenazas.

“Hablamos sobre la vigilancia de las redes sociales. Ellos (la policía) tienen un sistema de vigilancia de redes, de control, sobre todos los puntos donde a ellos les llama la atención las amenazas, los contenidos de los mensajes. Es en ese momento que se contactan con el departamento de investigación de la policía e investigan”, expresó.

El asesor letrado de los árbitros informó además que el restablecimiento de la comisión contra la violencia en el deporte, donde participaban dirigentes "servirá para hablar de los comentarios que se hacen públicamente". Al respecto puntualizó: "Pueden hacer comentarios, el tema es el tenor de los comentarios, ser más cuidadosos, porque los comentarios históricamente han existido. En este momento es una situación complicada. Somos un país chico, nos conocemos todos, está todo bárbaro, pero un 'loquito' siempre hay y uno que se dispara, también”.

Presentan denuncia contra De León

De los Santos reveló a Referí que esta semana la gremial presentará la denuncia contra Hugo De León en fiscalía.

El extécnico de Nacional será denunciado por la gremial de árbitros por las declaraciones formuladas en el programa Las voces del fútbol de 1010AM.

De León expresó: “Es algo que está funcionando así hace dos torneos y medio, que Nacional juega contra los arbitrajes y hay que decirlo bien claro. No tienen el mismo criterio cuando arbitran a Nacional o arbitran a otro. Es demasiado llamativo como para quedarse callado”.

Y agregó: “El tráfico de influencias siempre influyó en el fútbol. El que crea que los partidos se ganan en la cancha es porque no entiende cómo funciona ni acá ni en el mundo. En este momento la cancha está flechada. Otra vez le está pasando como le pasó en el quinquenio. Esperemos que los dirigentes tomen las riendas del asunto. Algunos arbitrajes son vergonzosos por la dualidad de criterio, por las cosas que pitan o no pitan".

Luego fue más drástico: "Hay que pasearlos a los que cometen errores en las redes sociales, con las fotos, enfrentarlos con la realidad. No se puede destruir impunemente el trabajo de un club. Por lo menos que cuando salgan a la calle sean reconocidos".

De los Santos dijo a Referí sobre los dichos de De León: “El tema son sus declaraciones y en el marco en que las hizo, porque no es lo mismo hacer esas declaraciones en un marco de tranquilidad absoluta que hacerlas cuando hace tres días le había pintado el auto a un árbitro, habían entrado a la AUF con pancartas, había un clima en las redes sociales complicado. Entonces no son solo las declaraciones sino el marco”.

El abogado de la gremial agregó: “Ayer veía en el diario Olé (Argentina) que un árbitro que hizo el partido Boca-Vélez no cobró un penal a favor de Vélez y a alguien se le ocurrió a través de las redes escracharlo. El muchacho no puede salir de la casa hace dos días, tiene amenazada a la familia, a los hijos. Usted me dirá: 'Es Argentina', pero el foco lo tenemos cerquita”

Derechos de imagen

De los santos concluyó diciendo que el reclamo presentado por los árbitros por los derechos de imagen está en proceso.

“Tenemos la presentación de la demanda, y nos contestaron, pero no la pudimos ver porque está en el despacho del juez. Supongo que esta semana la vamos a poder ver la respuesta a la demanda”, concluyó.

Como se informó la edición de Referí del 3 de abril, a fines de mayo la Justicia notificó a la Asociación Uruguaya de Fútbol y Tenfield sobre la demanda de más de US$ 16 millones que reclaman los árbitros del fútbol uruguayo por derechos de imagen.