Gutiérrez y el clásico: Corujo llega y Zunino está en duda

El entrenador de Nacional Álvaro Gutiérrez habló en conferencia de prensa tras el triunfo de Nacional ante Progreso por la 11ª fecha del Torneo Clausura en el Paladino.

"Debido al resultado de ayer (Peñarol 1-River Plate 0) el partido de hoy era muy importante, aparte porque Progreso venía compartiendo la punta con nosotros y es un rival dificilísimo y jugábamos en su cancha: teníamos que ganar. Al quedar ellos con 10 hombres nos favoreció porque pudimos tener más la pelota, pero ellos plantaron un 4-1-3-1 que era difícil de entrarle porque está bien trabajada su defensa. Por suerte lo pudimos ganar con una pelota quieta que es algo a lo que le damos su importancia", expresó el DT.

Consultado por la notable atajada de Luis Mejía al final del partido, el Guti dijo: "Se me paralizó el corazón. Estábamos tranquilos, pero la excesiva confianza de seguir tocando hizo que perdiéramos una pelota y nos agarraron de contra. Es algo que no nos puede pasar porque en cualquier momento te pueden hacer un gol", admitió.

El ingreso de Pablo Barrientos fue importante, porque le dio a Nacional mayor y mejor posesión de pelota: "Tratamos de poner a alguien con más manejo que Carballo porque no necesitábamos tanta marca, pusimos a alguien que la tuviera, que organizara el juego y metiera pases en profundidad".

Gutiérrez ya le apunta al duelo clásico del próximo domingo: "(Guzmán) Corujo seguramente pueda estar", adelantó.

¿Saldrá Mathías Laborda que respondió muy bien en los últimos partidos y que hizo el gol del triunfo ante Progreso? Seguramente. "Laborda es patrimonio del club, es un gran botija, gran jugador y gran perdona, está haciendo sus primeras armas en Primera y ya leva dos goles lo que no es menor. Me voy a tener que romper la cabeza, pero seguro que si falta alguno de los titulares no tenemos problemas porque además Hugo (Magallanes) está andando muy bien".

¿Y Matías Zunino que se recuperó para jugar contra Fénix pero que terminó sentido? "Hay que ver cómo evoluciona, ayer (sábado) estaba un poquito dolorido, pero no fue como la otra vez, tenemos confianza que pueda llegar. En las lesiones musculares hay que ver el día a día, cómo se siente el jugador. Ojalá pueda estar para 90 minutos o para lo que pueda estar, sino no lo vamos a arriesgar".

Matías Viña se irá este lunes a jugar los amistosos de la fecha FIFA contra Hungría y Argentina por lo que se perderá el clásico. Gutiérrez dijo que para esa posición tiene tres opciones: Álvaro "Palito" Pereira, Armando Méndez y Agustín Sant'Anna.

"Mantener el arco en cero es importante porque siempre alguna ocasión tenés. Nosotros tuvimos la del gol que fue la más clara, luego tuvimos dos o tres más, claras, que no pudimos capitalizar", dijo Gutiérrez.