Los codazos de Bergessio y la acusación de Balbi

El domingo en el Parque Central, en el partido de la novena fecha del Torneo Clausura de los albos ante Cerro Largo, el delantero de Nacional, Gonzalo Bergessio, aplicó un codazo antideportivo a Yeferson Quintana. El zaguero sufrió un corte en la cabeza. El árbitro Andrés Matonte no observó el gesto del argentino y no lo sancionó, pero correctamente amonestó a dos jugadores de Cerro Largo, al golero Washington Aguerre por hacer tiempo y a Enrique Etcheverry por protestar.

En Referí se informó que el jugador, en caso de haber sido observado por el árbitro, debió ser expulsado.

Referí revisó otras cuatro situaciones de acciones similares en los dos últimos años en las que el delantero se vio involucrado y el lunes generó este artículo, en el que planteó: “Los codazos de Bergessio, los padecen los rivales pero son imperceptibles para los árbitros”.

En el artículo, Referí publicó las expresiones del exfutbolista de Nacional y de Racing, Juan Pablo Rodríguez, que calificó el gesto del argentino como “mala leche”.

Que mala leche lo que acaba de hacer el 9 de nacional !!!

Eso es MALA LECHE — Juan Pablo Rodriguez (@Vymjp) November 3, 2019

Fue publicado porque no es común que entre colegas se expresen en esos términos. Cuando se plantean situaciones de esas características, Referí lo refleja, como el mensaje que le envió Pablo Pereira a Walter Gargano por Twitter, el 13 de octubre, por sus dichos contra el colombiano Misael Riascos.

Además, repasa qué fue lo que sucedió en cada situación en la que Bergessio dio un codazo a un rival y no fue observado por los árbitros, en base a un video realizado por hinchas de Peñarol, que circuló en redes sociales.

El tema informativo es bastante claro y directo: un jugador se ve involucrado en cuatro situaciones similares, donde puede lesionar a un rival.

Este miércoles, el vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi acusó a Referí de haber creado el tema.

En el programa 100% Deportes de Sport 890, dijo: “Pueden amplificar o crearlo. Yo conozco periodistas que te crean temas. El tema de Bergessio fue creado. No fue amplificado. Fue absolutamente creado. Y te voy a decir quién lo creó, Referí, El Observador. Absolutamente”. Luego se cortó la transmisión.

Diego Battiste

Al respecto, Referí no creó las situaciones de juego con los codos que se registraron en varias ocasiones con el capitán de Nacional, solo generó un contenido periodístico sobre lo que sucedió en el campo de juego y se publicó al día siguiente, como otros temas de actualidad que dejó la fecha del fin de semana.

En esa vieja lucha que suelen tener los dirigentes en la AUF, propias de otra época, con prácticas que cada vez quedan más perimidas, porque creen que generando “presión” van a sacar ventajas deportivas, Balbi intentó arrastrar a Referí a un lugar que no pretende y nunca pretendió ingresar ni recorrer. Podrá gustar o no el enfoque de sus informes, pero no se aparta del periodismo en el que procura presentar la información de manera responsable y presentando los hechos.

En todo caso, quien creó el tema y se expuso fue el delantero en la cancha y el club debería resolverlo en forma interna para evitar que se repitan esas situaciones de juego, por los riesgos de lesionar a un rival y porque se expone a una expulsión en la primera fecha del torneo o en la final del campeonato.