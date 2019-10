El duro mensaje del Huevo Pereira al Mota Gargano

Pablo "Huevo" Pereira, delantero de Rangers de Chile que jugó el primer semestre del año en Rampla Juniors, criticó a Walter Gargano por sus dichos en contra del colombiano Misael Riascos.

"No quiero profundizar en el tema de Riascos, son situaciones que maneja el club; sí me pondría en el lugar de él y es complicado, pero es un tema dirigencial, a mi me pasó en Monterrey", declaró Gargano el viernes en el programa Las Voces del Fútbol que se emite por AM 1010.

"Riascos no tenía mucha voluntad de querer demostrar, en cambio a Xisco lo ves con ganas, presta atención, quiere compartir, está metido en el grupo. Xisco demuestra que quiere colaborar, a Riascos nunca le vi eso, nunca demostró querer estar en Peñarol, nunca se quiso integrar. Capaz que el club estuvo mal".

Camilo dos Santos

Posteriormente Gargano repitió conceptos en Último al Arco que se emite por Sport 890. El periodista Martín Charquero tuiteó una de sus frases: “Riascos no le comunicó a nadie que se iba. Asombra que haya estado poco tiempo. Se debe haber ido frustrado. No se integró nunca. No lo vi con ganas de estar en Peñarol”.

Leonardo Carreño

Ese tuit fue contestado por Pablo Pereira en su cuenta de Twitter: "Parece mentira, jugadores que saben lo que es jugar fuera de su país, con todo lo que eso conlleva, pegarle en el piso así con esas declaraciones a un colega al cual trataron pésimo. Seguro las ganas de estar se la quitaron compañeros como tú".

Parece mentira.. jugadores que saben lo que es jugar fuera de su país, con todo lo que eso conlleva.. pegarle en el piso así con esas declaraciones a un colega al cual trataron pésimo!! Seguro las ganas de estar se la quitaron compañeros como tu.. https://t.co/UkfoQ670fs — PABLO PEREIRA (@pablopereira19) October 11, 2019

Pereira inició su carrera en Villa Española y en 2004 Jorge "Tito" Goncálvez lo llevó a la Tercera de Peñarol. Posteriormente Gregorio Pérez lo promovió al primer equipo y le hizo firmar un contrato por cinco años. Cuando llegó Gustavo Matosas en 2007 rescindió contrato y empezó a jugar en el extranjero pasando por el fútbol de Chile, Brasil, Guatemala y Argentina, además de tener pasajes en varios equipos del fútbol uruguayo.