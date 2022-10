"Ha tratado de eludir todos los mecanismos de contralor": las razones del juicio político a Carolina Cosse

La bancada de ediles de la coalición de gobierno presentó este viernes ante la Junta Departamental los fundamentos del pedido de juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

El documento, al que accedió El Observador, será presentado ante la Cámara de Senadores la semana próxima.

Allí se establecen, entre otras cosas, los argumentos por los cuales los ediles de la oposición entienden que la intendenta no podía estar representada por otros jerarcas –porque se trataba de una convocatoria a raíz de la falta de respuesta a pedidos de información–.

Además, señalan que "sorprendentemente" después de votar el llamado a sala –que se fijó para el 7 de octubre– empezaron a aparecer respuestas a pedidos de información, aunque de forma "escueta" o sin hacer alusión al fondo del asunto.

Y también que Cosse "ha tratado de eludir todos los mecanismos de contralor" desde que asumió la Intendencia de Montevideo y "faltó a la verdad" cuando en una conferencia de prensa aseguró que el 100% de los pedidos habían sido contestados.

El detalle

En primer lugar, reclamaron que Cosse no asistió al llamado a sala el pasado viernes 7 de octubre, hecho que —según la normativa vigente— no podía evitar: “Es claro el texto constitucional, si el motivo del llamado a sala es por no responder en tiempo los pedidos de informes el intendente no se puede hacer representar”, es decir que la jerarca comunal debía asistir personalmente, subrayaron los ediles.

En segundo lugar, enfatizaron en que la inasistencia de Cosse al llamado a sala “no es un hecho aislado”. “Es el corolario de más de dos años de gobierno —a pesar de que Cosse asumió a fines de noviembre de 2020—, donde la intendenta de Montevideo ha tratado de eludir todos los mecanismos de contralor” con que cuenta el legislativo departamental (pedido de informes, llamado a sala y formación de comisiones investigadoras).

“Los pedidos de Informes no se contestan ni en tiempo, ni en forma; sabido es que la intendenta evita lo más que puede concurrir a la Junta Departamental, sobre todo a los llamados a sala. Ni que hablar que ni hubo ni habrá posibilidades de conformar comisiones investigadoras ya que su fuerza política [el Frente Amplio] la ‘blinda’ a cal y canto”, profundizaron los curules.

De esta manera, hicieron hincapié en que “esta fractura constante” entre los poderes Legislativo y Ejecutivo a nivel departamental “afecta la democracia”.

En tercer lugar, replicaron que uno de los argumentos que esgrimió la Intendencia de Montevideo (IM) por el que justificó la ausencia de Cosse en el llamado a sala (que ya se habían contestado los pedidos de informe en cuestión) “no es correcto”. “El punto de corte, el momento a tener en cuenta”, acotaron los ediles, es la fecha en que se votó el llamado (8 de setiembre), ya que por ese entonces la jerarca “tenía más de 30 pedidos de informes con sus correspondientes reiteraciones sin contestar”.

Sin embargo, manifestaron que “no afecta” el llamado a sala las acciones que tome el intendente entre que es llamado y su eventual comparecencia.

En cuarto lugar, los ediles del PN citaron algunos ejemplos de las formas y plazos en que la intendencia —a su entender— contesta los pedidos de informes, “a efectos de ilustrar lo que ha sido una constante durante estos dos años”. Consideran, de esta manera, que la intendenta “ha dificultado la posibilidad de un control real sobre la gestión de la actual administración”.

Finalmente, criticaron a la titular de la Intendencia de Montevideo por “faltar a la verdad” cuando expresó que todos los pedidos de informes habían sido respondidos —independientemente de que ellos hayan sido motivo de la convocatoria o no—.

En el escrito, los ediles citaron una consulta que realizaron a la sección Antecedentes y Estudios Legislativos de la Junta Departamental, fechada en el 7 de octubre. Según este insumo, quedan aún dos pedidos sin respuesta, uno solicitado el 23 de noviembre de 2021 y otro el 10 de diciembre del mismo año.