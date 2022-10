Senadores del Partido Nacional respaldaron el pedido de juicio político de los ediles a Carolina Cosse

La bancada de senadores del Partido Nacional respaldó con "unanimidad" este martes la decisión de los ediles de la coalición de pedir un juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, según informó el legislador nacionalista Jorge Gandini.

"La Bancada de Senadores del @PNACIONAL respaldó lo actuado por los Ediles en su pedido de Juicio Político a la Intendenta Cosse por incumplimiento de la Constitución y el desconocimiento permanente a la Junta Departamental en su función de control del Ejecutivo Departamental", escribió Gandini en su cuenta de Twitter.

Gandini dijo que hubo consenso “total” en la bancada. “No hubo divergencias en el apoyo y en la noción de que hubo un incumplimiento al mandato de la Constitución, en cuanto a que el intendente puede hacerse representar salvo cuando se trata de una convocatoria por pedidos de informes no respondidos”, explicó a El Observador.

“Había suficientes pedidos de informes no respondidos, por ese motivo fue convocada y sorpresivamente se volvió a hacer representar”, recordó el legislador. Gandini dijo que la decisión de los ediles se dio en “un contexto de permanente destrato y desconocimiento de la intendenta por la junta”.

En filas del Partido Nacional hubo discrepancias sobre el pedido de juicio político. Tanto el ministro de Defensa, Javier García, como la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, calificaron de “extrema” la decisión de la bancada multicolor en la junta capitalina.

De todas formas, Gandini recordó que “Javier García no es senador” y señaló que “Beatriz Argimón no compareció en la bancada” este martes.

“Es el senado el que debe dilucidar ese tema, por lo tanto estamos atentos a que los ediles envíen su solicitud fundada para pasarlo a la comisión de constitución”, dijo el senador.

El ministro de Defensa dijo que “no hubo una consulta orgánica” por parte de los ediles a las autoridades del Partido Nacional, así como tampoco a la coalición de gobierno. Por su parte, Argimón dijo “hubiera estado bueno una coordinación con el partido”. “El órgano máximo, el directorio del partido, creo que no estaba notificado de este tema”, señaló.

“Coordinación no sé si hubo –dijo Gandini–. Lo que hubo fue consultas; a mí me consultaron, a varios nos consultaron o nos dieron noticia de la decisión que iban a tomar”. “A mí me pareció que la autonomía departamental debe respetarse”, explicó.

Gandini señaló que “la bancada de ediles, sin fisuras, estaba de acuerdo con que ese era el mecanismo que deberían llevar después de agotados todos los mecanismos”.