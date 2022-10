Guía para entender el juicio político a Carolina Cosse: ¿quién asume si prospera?

La acusación por juicio político contra Carolina Cosse será tratada desde esta semana en el Parlamento uruguayo. La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores analizará la acusación contra la intendenta de Montevideo y le dará visibilidad. Si la acepta, comenzará la ratificación de la denuncia de los ediles opositores.

La comisión deberá citar a la parte acusada –en este caso, Cosse–. Habrá de 10 a 20 días de prueba, y luego será el turno de los alegatos de las dos partes, según explicó a El Observador el constitucionalista Ruben Correa Freitas. La comisión elaborará luego un informe sobre lo tratado (a veces se elaboran dos; uno por parte de la minoría y otro por la mayoría).

Más tarde se enviará al Pleno del Senado para su discusión y análisis. Se requerirán dos tercios de los votos; es decir, 21 votos durante la consideración. El Frente Amplio cuenta con 13 de esos legisladores.

Si bien está descartada la posibilidad de que el juicio se apruebe porque el oficialismo no tiene los dos tercios de los votos que necesita en el Senado, entre los partidos socios de la coalición respaldan la actuación de los ediles señalando que el mecanismo está previsto en la Constitución y que, a priori, Cosse incumplió con las exigencias establecidas aunque ven que la medida es un poco "desproporcionada".

El trámite comienza esta semana, tal como informó El Observador. El Parlamento no tiene plazos para el trámite.

¿En qué casos amerita un juicio político?

Los ediles de la oposición en Montevideo tomaron la decisión de promover un juicio político contra la intendenta Carolina Cosse, luego que la jerarca no compareciera este viernes a un llamado a sala por parte de Junta Departamental. Los ediles consideraron que su ausencia "viola el mandato constitucional".

El edil nacionalista Javier Barrios Bove dijo a El Observador este viernes que es la tercera vez que la jerarca se ausenta ante este tipo de instancia.

Cosse señaló este fin de semana que las acusaciones opositoras de que no respondió pedidos de informes que se le presentaron no son ciertas y que la única explicación para haber generado ese hecho es que se quiere “distraer y confundir a la ciudadanía”. “Pero no lo van a lograr”, expresó.

Según dijo Correa Freitas en base a la Constitución, existen dos hipótesis en las que puede existir juicio político: la violación de la Constitución y la ocurrencia de delitos graves. “La violación debe ser una violación grave”, sumó el constitucionalista.

El acusado no tiene posibilidad de apelar ante la sentencia que dicte la Cámara de Senadores.

¿Y si prospera?

En caso de que el juicio político se vote a favor en la Cámara de Senadores, en este caso, Cosse deberá dejar el cargo y asumirá su suplente más próximo, el economista Mauricio Zunino, quien es además el director de Recursos Financieros de la intendencia.

foto: Diego Battiste

Mauricio Zunino, director de Recursos Financieros de la IM y suplente de Carolina Cosse

Si se aprueba, ese cambio se dará de “inmediato”, aclaró Correa Freitas. “Una vez que el Senado dicta sentencia, según la Constitución, es inmediato el efecto”, remarcó el experto.