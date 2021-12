“Han sido cuatro meses intensos; con más remates que en un año”

Le tocó tomar el mando de la Anrtci por primera vez en un momento particularmente histórico, en el que las actividades presenciales venían de ser muy afectadas por el avance de la pandemia del covid-19. Pero justo cuando el rematador Pablo Ponce de León agarró las riendas de la Anrtci, el sector volvía a resurgir y lo hacía con fuerza: las subastas que no habían tenido lugar en los meses previos, se concretaron en esta última parte del año.

De larga experiencia como directivo, Ponce de León sucedió –en las elecciones realizadas el pasado 5 de agosto– a Mario Molina como titular de la Anrtci. Bajo el lema “experiencia, renovación y compromiso”, fue electo por primera vez para llevar adelante a la institución, por el período 2021 – 2023, y con la posibilidad de ser reelegido –por única vez– por dos años más. Asumió el 3 de setiembre. A lo largo de su carrera, el rematador integró la directiva en cuatro períodos: de 2007 a 2009 como vocal, de 2009 a 2011 como tesorero, de 2011 a 2013 como prosecretario y de 2017 a 2019 como tesorero.

“Han sido cuatro meses súper intensos de trabajo, porque se juntó todo luego del parate por la pandemia. Cuando surgió había mucha inseguridad y se empezaron a limitar los aforos, y se trancaron los remates oficiales, judiciales y particulares”, comentó Ponce de León a modo de resumen de esta etapa. “Estos cuatros meses se ha rematado más que en un año entero. Se han sacado una enorme cantidad de remates oficiales con muy buenos resultados, con subastas todas las semanas; estamos contentos”, insistió.

Ponce de León reunido en directiva: Washington Machin (primer vicepresidente), Sergio Ltaif (segundo vicepresidente), Alfredo Ramos (secretario general), Horacio Lima Pereira (tesorero), Ignacio Morales (protesorero), Mario Peña (vocal bibliotecario) y Alfredo Berretta Chiara (vocal).

Además del efecto del covid-19, se dio ese cambio de autoridades, en el que la directiva saliente dejó decisiones para la entrante. Ponce de León subrayó que tienen “todo ordenado” para iniciar 2022 con nuevos proyectos, en los que se incluyen capacitaciones, para “darle a la sociedad una constante actualización en la profesión”.

Para ello se conformó una subcomisión integrada por tres miembros de la Anrtci, que será la encargada de llevar la capacitación –tanto presencial como virtual– a todo el país. “La idea es concretar algún convenio con una universidad y ya dejar el camino armado para cursos y posgrados, y también para alguna tecnicatura. Queremos acompasar los cambios y asistir en esta línea al profesional-socio”, dijo Ponce de León.

En definitiva, “estamos con mucha actividad. Y tenemos ya para principios del año que viene proyectado más remates, que son remates nuevos, generados bajo esta misma administración”, aseveró.

Un complemento positivo

En relación a la etapa más dura de la pandemia, en especial al principio por lo desconocido, provocó “una gran incertidumbre” que removió la actividad de los remates, aunque no la de los ganaderos. “Ellos venían desde hace muchos años con remates por pantalla; la gente ya estaba acostumbrada a eso. Entonces, pasaron esa etapa sin ningún tipo de sobresaltos”, dijo Ponce de León.

“En el caso de los remates judiciales hubo un parate total, porque se decretó una feria judicial extraordinaria. Y entre los remates particulares hubo un avance muy grande en la realización de remates virtuales. Ya se venía dando pero la pandemia generó ese empuje y muchos rematadores comenzaron a hacerlo, sobre todo en el interior –que han podido ampliar su mercado–, con buenos resultados”, ahondó el presidente de la Anrtci.

Para el rematador, la nueva realidad dejó cosas positivas, como la virtualidad, que se transformará “en un complemento” a tener en cuenta más allá de contingencias. No obstante, “la figura del rematador resulta fundamental por una cuestión de confianza, algo que es insustituible”.

“Será esa persona que está matriculada, amparada por una ley, la que no permite que nadie que no sea profesional rematador presente una subasta para vender”, continuó Ponce de León. “Nunca será una sustitución de una cosa por la otra. Ya ha habido experiencias de intentar ventas cien por ciento virtuales, sin presencia del rematador, y no han tenido buenos resultados. En el remate, el comprador tiene que tener la certeza de que hay un profesional tomando las ofertas”.

El titular de la Anrtci mencionó que la figura del rematador “es muy respetada” en Uruguay. En ese sentido, el sistema judicial, “que es muy sólido”, utiliza la figura del rematador para la venta de los bienes, y lo mismo sucede con todos los organismos del Estado, que “confían en la herramienta” de la subasta como forma “rápida y cristalina” de vender.

“En cuanto a la región, hay países donde la figura del rematador no es tan sólida como acá. Por ejemplo, suele pasar que los remates judiciales son llevados adelante por funcionarios”, agregó.