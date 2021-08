Historiador uruguayo sugiere cautela en polémica de AUF con FIFA por las cuatro estrellas

La polémica que se instaló en Uruguay sobre la posibilidad de que FIFA retire dos de las cuatro estrellas de la camiseta de la selección generó miradas con otras perspectivas en el exterior, menos dramáticas de las que se plantean en el entorno de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y con sugerencias de avanzar con cautela.

Por su parte, en el caso de Argentina, los medios brindaron la información sobre lo que ocurre con la AUF en forma lineal, sin profundizar en una situación que ya habían abordado en abril y habían puesto en duda las cuatro estrellas de la celeste.

La notificación que recibió la AUF por parte de Tenfield, quien fue informada por Puma Internacional (proveedora de la indumentaria de la celeste) que FIFA había intimado a quitar dos de las cuatro estrellas, generó una clima de preocupación en la AUF, que rápidamente se movió para generar reuniones con la sede de Zurich.

La celeste, su historia y las cuatro estrellas

De acuerdo a la información que FIFA envió a Puma, según informó el neutral Jorge Casales, Uruguay debe quitar dos estrellas porque los títulos mundiales de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 no los considera parte de la Copa del Mundo.

Desde 1991, cuando Uruguay solicitó formalmente a FIFA utilizar las cuatro estrellas y fue autorizado, ya transcurrieron 30 años en los que avalaron las cuatro estrellas que ahora parecen estar en riesgo.

Una mirada europea: cautela

El periodista e historiador Pierre Arrighi, radicado en Francia, explicó a Referí que en estos momentos sugiere cautela para tratar el tema que convulsionó a Uruguay y recorrer los caminos formales para no dar pasos en falsos, que puedan generar un efecto que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no busca.

La decisión de la AUF de intervenir en este tema, a través de un Zoom el viernes con el secretario de Gianni Infantino, fue considerada por Arrighi como un paso más largo del que deberían dar.

“Considero que se están anticipando mucho y que se está inflando un tema que por el momento no tiene claridad alguna”, comenzó explicando Arrighi sobre el alto nivel de exposición mediática que tomó el tema de la posibilidad de que FIFA quite a la AUF dos estrellas de la camiseta.

Arrighi, quien nació en Montevideo en 1954, es investigador franco-uruguayo, historiador de fútbol, escribió tres libros (1924, Primera Copa del Mundo de la FIFA en 2014, Los Juegos Olímpicos nunca fueron amateurs en 2017 y Treinta y seis mentiras de Jules Rimet en 2019) y está radicado en Francia.

“Cuando sobre este tema dicen la FIFA, ¿de qué parte de la FIFA hablan? ¿La Presidencia? ¿La Secretaria General que ha sido desmantelada? Por lo que he leído la FIFA le comunicó a Puma que había que sacarle dos estrellas a la camiseta de Uruguay. Y Puma luego trasmitió el mensaje a la AUF. Si esto es así, es un procedimiento aberrante y totalmente anormal, porque el reglamento del equipamiento establece que en caso de que la Secretaría (de FIFA y no otro organismo) deniegue el uso de una prenda ‘explicará por escrito a la asociación miembro’, y no a una empresa alemana de ropa deportiva, su decisión junto con la notificación del rechazo. Y que después, las asociaciones pueden demandar contra la decisión de la Secretaría”.

En charla con Referí, el historiador que investigó sobre los orígenes de FIFA y publicó libros con documentos, acerca de los torneos de fútbol en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 fueron campeonatos organizados por FIFA, se preguntó: "¿Ha llegado (a la AUF) carta de la secretaria general Fatma Samoura con su firma? Si no ha llegado, entonces estamos metiéndonos 'miedo' sin razón. Y si ha llegado, entonces la presidencia de la AUF debe dar a conocer las explicaciones. Y esas explicaciones no pueden referirse solo al hecho del eventual rechazo puntual. Deben resolver una serie de misterios, a saber, ¿por qué esta misma secretaria general, que ejerce desde hace cinco años, cambió de pronto de relato histórico y en qué puntos? Y sobre todo, ¿cómo es posible que siete secretarios generales aprobaran las cuatro estrellas de Uruguay desde 1991 una veintena de veces y de pronto se decida que no?".

La AUF reclama a FIFA

En un profundo análisis, Arrighi, continuó desgranando su mirada sobre el tema que inquieta a Uruguay y que entiende tiene que generar cautela en los pasos a dar.

"Si la FIFA presenta su nuevo relato, correspondería saber quién lo elaboró, en qué comisión, con qué representatividad internacional y qué uruguayos fueron invitados a su elaboración sobre un período que es en gran medida nuestro. Si se trata del relato que figura en el libro Historia oficial de la FIFA publicado en 2017, es muy claro que no tiene nada de oficial. Es una elaboración de un colaborador externo, de nacionalidad inglesa, aprobado por el presidente (Infantino). No es porque diga 'oficial' que lo es realmente, sobre todo que ese libro cambia todo lo que dijo la FIFA anteriormente y comete muchísimos más errores en contra de sí misma, del fútbol y de la mejor época de Rimet".

Consultado acerca de cuáles entiende podrían ser los pasos que debería dar Uruguay, dijo: "Leí que 'estamos viendo como ajustar la vestimenta'. Eso no es aceptable a esta altura de los hechos. Y si algún día -todo es posible- se llegara a exigir a Uruguay el retiro de sus dos mayores consagraciones, las más mundiales de las cuatro, entonces creo que la AUF debería retirar no dos sino todas las estrellas de su escudo y presentarse a la cancha rechazando esa simbología y con sus jugadores tatuados en la frente".

¿Qué dice el reglamento?

La FIFA establece que en caso de que su Secretaría General deniegue el uso de una prenda de equipamiento, explicará por escrito a la asociación miembro su decisión junto con la notificación de que la solicitud de aprobación ha sido denegada.

En el artículo 65.2, se establece claramente que:

En caso de que la Secretaría General de la FIFA deniegue la aprobación de cualquier prenda de equipamiento para una competición o fase final, las asociaciones miembro podrán:

1. a) presentar una demanda contra la decisión de la Secretaría General de la FIFA ante la Comisión de Mercadotecnia y Televisión de la FIFA, órgano

que tomará una decisión definitiva.

La mirada argentina: ¿por qué cuatro estrellas?

Tras difundirse la noticia de la intimación de FIFA a Puma, los medios argentinos publicaron la información sin ingresar en el análisis ni en la opinión.

No obstante, en abril pasado, el día después que FIFA saludó a la AUF por su aniversario, el diario Clarín y TyC Sports ingresaron en el terreno de la discusión de si Uruguay debería tener dos o cuatro estrellas en su camiseta.

En aquella ocasión, el diario argentino publicó que tras el saludo de FIFA, Uruguay destacó sus cuatro títulos mundiales, siguiendo la línea que dice que antes de que comenzaran a disputarse los mundiales FIFA los torneos olímpicos equivalían a un mundial.

"En el Maracaná, unas 200.000 personas, o quizá más, fueron testigo del denominado Maracanazo: Uruguay remontó la desventaja inicial y, gracias a un tanto de Alcides Ghiggia, se puso 2-1 en el marcador. La Celeste sumó su segundo título mundialista gracias a este gol", dice el portal de FIFA en su mensaje de esta semana, consignó el diario argentino que subrayó: “Al menos para la FIFA, queda claro que Uruguay tiene entonces dos títulos mundiales, tal como Argentina y Francia”, publicaron y profundizaron las diferencias en un tema sensible para la AUF.

El viernes, la AUF y la Asociación de Historiadores e Investigadores del Fútbol Uruguayo participarán de un Zoom con el secretario de Infantino para abordar el tema.