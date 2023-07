"Hola Montevideo de mi corazón, te amamos": los días de Isabel Macedo en Uruguay

Montevideo será la locación elegida para grabar Margarita, el spinoff de la exitosa telenovela Floricienta que Cris Morena prepara para HBO Max.

Un proyecto en el que la actriz Isabel Macedo volverá a ponerse en la piel de uno de sus personajes más recordados para una generación que creció con la historia de la niñera de la familia Fritzenwalden: la villana Delfina Santillán. Por ese motivo, Macedo vivirá durante algunos meses en Uruguay junto a su pareja –el ex gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey– y sus dos pequeñas hijas: Isabel y Julia.

“La Rambla de Montevideo es TODO lo que está bien”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotografías en las que se la ve con su familia disfrutando del feriado en la playa Carrasco. "Hola Montevideo de mi corazón, te amamos", se la escucha decir en un video que forma parte de la galería.

“A partir de ahora, por unos meses, empezamos a escribir la historia del otro lado del río. Y acá para guardar en nuestra memoria, un recuerdo que quiero tener para siempre en mi alma. Porque aunque parezca una pavada, no saben lo que sintió mi corazón ante tanto amor. El primer beso que Julia le dio a su hermana Belita”, compartió en otra publicación donde se ve a Isabel, su hija menor, darle un beso en el cachete a su hermana.

Según contó en una entrevista con Posdata, el ciclo que conduce periodista Oscar González Oro para El Observador, hace unos años se planteó la posibilidad de radicarse en Uruguay cuando tuvo que viajar a Montevideo para grabar una serie para Disney.

"Me hubiera quedado. Te juro que si me salía otro trabajo, me quedaba. Me encantó trabajar acá. Y después volver también me gustó porque obviamente que volví y enseguida me puse a trabajar y yo amo trabajar. Parece como cada día distinto, diferente y me encanta lo que hago. Me gusta preparar los personajes me gusta estudiarlos, me gusta pensar en cuáles son los colores preferidos del personaje que estoy haciendo en ese momento y su manera de defender la vida o de amar la vida y de engancharse", contó la actriz.