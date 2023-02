Isabel Macedo: por qué pensó en quedarse a vivir en Uruguay y el papel que la hizo famosa

La actriz argentina Isabel Macedo reveló cómo fue que se planteó radicarse en Uruguay hace unos años. En la entrevista con Posdata el ciclo que conduce periodista Oscar González Oro para El Observador, Macedo contó sus impresiones de la vez que tuvo que viajar a Montevideo para grabar una serie para Disney.

"Me hubiera quedado. Te juro que si me salía otro trabajo, me quedaba. Me encantó trabajar acá. Y después volver también me gustó porque obviamente que volví y enseguida me puse a trabajar y yo amo trabajar. Parece como cada día distinto, diferente y me encanta lo que hago. Me gusta preparar los personajes me gusta estudiarlos, me gusta pensar en cuáles son los colores preferidos del personaje que estoy haciendo en ese momento y su manera de defender la vida o de amar la vida y de engancharse", contó la actriz.

Macedo recordó también el impacto de su personaje en la novela juvenil Graduados, donde interpretaba a una adolescente obesa en los segmentos del programa ambientados en la juventud de sus personajes, que sufre bullying. "En ese momento se empezaba a hablar de eso y muchos chicos cambiándose de colegio porque le podían decir a sus padres: 'Es esto lo que me pasa a mí en el colegio, todo el mundo se ríe de mí'. No fuera solamente por el aspecto, no sé, por cualquier cosa porque no veían y usaban anteojos o porque se querían enderezar los dientes, o sea, cualquier cosa era algo para reírse. Y entonces para mí fue súper gratificante, pero también fue gratificante para mi alma, por cómo me lo traté y por cómo lo quise contar, desde qué lugar quería que eso fuera contado", contó.

